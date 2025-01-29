Trump Netanyahu'yu Beyaz Saray'a Davet Etti

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 4 Şubat'ta Beyaz Saray'a davet etti. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet eden bir mektup yayınladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 4 Şubat'ta Beyaz Saray'a davet eden Trump, "İsrail ile komşuları arasında barışı nasıl sağlayabileceğimizi ve ortak düşmanlarımıza karşı birlikte nasıl mücadele edebileceğimizi tartışalım" teklifinde bulundu. Mektupta, "İkinci dönemimde sizi ilk yabancı lider olarak ağırlamak benim için bir onur olacaktır" denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın davetini doğruladı. Netanyahu, Washington'a gidip Trump ile görüşecek. Netanyahu, Trump'ın ABD Başkanlık görevine başlamasından bu yana Beyaz Saray'ı ziyaret edecek ilk yabancı lider olacak.

ABD, UCM'nin kararını uygulamak zorunda mı?

UCM, 21 Kasım 2024'te "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararını duyurmuştu. UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor. Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

Ancak ABD, Roma Statüsü'ne taraf bir ülke olmadığı için bu karar, ABD için geçerli değil. Eski ABD Başkanı George W. Bush ve yönetimi, 2001 yılında UCM toplantılarına katılmamaya başlamış ve 6 Mayıs 2002 tarihinde ABD Roma Statüsü'nden imzasını çektiğini resmen açıklamıştı.

ABD medyasında aktarılan haberlerde yer alan yorumlara göre, Trump'ın bu daveti, savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan bir ABD müttefiki için büyük bir "taviz" anlamına geliyor.

Witkoff, Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için İsrail'e gidiyor

ABD medyasının aktardığına göre, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, bugün Gazze'deki İsrail-Hamas ateşkes uygulaması ve anlaşmanın bir sonraki aşaması üzerine müzakerelere odaklanan görüşmelerde bulunmak için İsrail'e gidiyor. Witkoff'un ziyareti, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşme için davet aldığı Washington ziyaretinden önceye denk geliyor.

Witkoff'un Gazze'yi de ziyaret etmesi bekleniyor

Witkoff'un ziyareti sırasında, Gazze'yi de ziyaret etmesi bekleniyor. Witkoff, geçen hafta ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'a verdiği demeçte, Gazze'ye gidip kıyı bölgesinin iki kısmını ziyaret eden bir denetim ekibinin parçası olacağını söyledi ve "Uygulamanın düzgün gittiğinden emin olmamız gerekiyor" dedi.

Ancak Witkoff'un, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sınırlı özerkliğe sahip Filistin Yönetimi'nden yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği ise hala netleşmedi.

Witkoff, İsrail ve Hamas arasındaki ilk ateşkes anlaşmasının sağlanmasında önemli bir rol oynamıştı. Bu süreçte, Biden yönetimi ve Trump'ın ekibi, Katar ve Mısır ile birlikte, Trump'ın göreve başlamasından önceki günlerde iş birliği içinde çalışmıştı.

Ateşkesin ikinci aşaması görüşmeleri başlayacak

Gazze ateşkes anlaşması, 15 aylık çatışmayı durdururken, Hamas tarafından tutulan yedi rehine ile İsrail tarafından tutulan 290 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını sağladı. Buna göre, önümüzdeki günlerde daha fazla rehine-mahkum takasının yapılması planlanıyor.

Ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürüyor ve bunun yaklaşık dörtte biri geçti. İlk aşama, Gazze'den 33 rehinenin serbest bırakılmasını ve ikinci aşamanın detayları üzerine müzakereleri içeriyor. İkinci aşama da geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasını, çatışmanın sona ermesini ve İsrail güçlerinin çekilmesini kapsıyor.