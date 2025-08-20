Trump Netanyahu'yu 'Savaş Kahramanı' İlan Etti - Son Dakika
Trump Netanyahu'yu 'Savaş Kahramanı' İlan Etti

20.08.2025 08:12
Trump, UCM'nin tutuklama kararı verdiği Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "savaş kahramanı" olarak nitelendirdi.

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullandı.

"Onu hapse atmaya çalışıyorlar." diyen Trump, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine mi yoksa İsrail'deki yolsuzluk davasına mı atıfta bulunduğunu açıklamadı.

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda ABD'nin hava operasyonlarındaki "başarısına" yönelik sözlerini yineledi.

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, ayrıca ülkesinde yolsuzluk suçlamalarıyla da yargılanıyor. Trump, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump Netanyahu'yu 'Savaş Kahramanı' İlan Etti

07:08
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
07:45
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
