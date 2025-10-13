Trump'tan Mısır yolculuğu öncesinde mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti - Son Dakika
Trump'tan Mısır yolculuğu öncesinde mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti

13.10.2025 00:18
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes mutabakatı için düzenlenecek Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkarken; gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes konusunda çok yardımcı olduğunu belirtti. Trump, "Çünkü o saygı duyulan biri. Gazze'de savaş bitti, anlaşmaya varılan ateşkes devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail'in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY OLACAK"

Trump, "Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN SAYGI DUYULAN BİRİ"

Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes konusunda çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Çünkü o saygı duyulan biri. Gazze'de savaş bitti, anlaşmaya varılan ateşkes devam edecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirilmişti.

Beyaz Saray'dan açıklanan programa göre Trump, önce İsrail'e uçacak, İsrailli esir aileleri ile buluşma ve İsrail Parlamentosu Knesset'teki konuşmasından sonra Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne geçecek. Trump'ın salı günü ABD'ye dönmesi bekleniyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
