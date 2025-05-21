Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız - Son Dakika
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Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump\'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ülke savunmasında kullanılmak üzere 'Altın Kubbe' adı verilen savunma sistemini inşa edeceklerini duyurdu. Trump, toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirttiği Altın Kubbe için, "Tamamen inşa edildiğinde, dünyanın herhangi bir yerinden hatta uzaydan bile fırlatılan füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak" dedi.

21.05.2025 00:03
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, uzun süredir bahsettiği dev projesiyle ilgili duyurusunu yaptı.

ALTIN KUBBE İNŞA EDİLECEK

Trump, "Altın Kubbe'yi resmen duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Uzay tabanlı sensörler ve önleyiciler de dahil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kara, deniz ve uzayda konuşlandıracak son teknoloji ürünü bir sistem olacak." şeklinde konuştu.

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

YAKLAŞIK 175 MİLYAR DOLARLIK MALİYET

Söz konusu sistemin kendi görev süresi bitmeden hayata geçirileceğini, dolayısıyla 3 yıl gibi bir sürede sistemin işler hale gelmesini beklediklerini kaydeden Trump, sistemin inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtti. ABD Başkanı, sistemin inşası için bu mali yılda ilk etapta 25 milyar dolarlık bir bütçe ayıracaklarını, sonraki mali yıllarda da planlanan diğer harcamaları yapacaklarını kaydetti.

"KANADA DA BİR PARÇASI OLMAK İSTİYOR"

Trump, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." dedi.

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

"UZAYDAN BİLE FIRLATILAN FÜZELERİ ÖNLEYECEK"

"Altın Kubbe tamamen inşa edildiğinde, dünyanın herhangi bir yerinden hatta uzaydan bile fırlatılan füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak. Bugüne kadar inşa edilmiş en iyi sisteme sahip olacağız." diyen Trump, daha önce İsrail'e kendi "Demir Kubbe" sistemini yapmasına yardım ettiklerini de hatırlattı.

"HEPSİ HAVADA İMHA EDİLECEK"

ABD'nin birçok füze savunma sistemine sahip olduğunu, ancak bu tür bir "komple savunma sistemine" her zaman ihtiyacı olduğunu anlatan Trump, daha önceki bazı başkanların da bu tür bir savunma mimarisi yapmak istediklerini, ancak teknolojik olarak bugün bunun mümkün hale geldiğini söyledi. Trump, "Bugün ise bundan çok daha ileri bir teknolojiye sahibiz. Hipersonik füzeler, balistik füzeler ve gelişmiş seyir füzeleri de dahil olmak üzere hepsi havada imha edilecek." ifadesini kullandı.

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet:
    Bizim reiste koltuk derdine ülkenin parasını batırsin Ekrem başkan içeri atmak için tüm paraları gömsün. Dünya lideri nede olsa ya. Bizde daha bırak altını bakır kubbe bile yok 2 3 Yanıtla
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