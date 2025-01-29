Trump, 19 yaş altına destekleri kesti, iki cinsiyet açıklamasıyla gündem olmuştu - Son Dakika
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Trump, 19 yaş altına destekleri kesti, iki cinsiyet açıklamasıyla gündem olmuştu

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ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındaki bireylerin cinsiyet değişikliğine yönelik federal desteği durduran bir kararname imzaladı. Trump başkanlık yemininde yaptığı açıklamada, "Bundan böyle Amerika resmi politikamız, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadelerini kullanmıştı.

29.01.2025 02:16
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ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteği durduran kararname imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması"na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

"TARİHİNDE BİR LEKE"

Kararnamede, "ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı" ifade edildi. Bu eğilimin, Amerikan ulusunun "tarihinde bir leke" olarak kalacağı belirtilen kararnamede, buna bir son verilmesi gerektiği kaydedildi.

"FİNANSMAN DURDURULDU"

Kararnamede, "Bu doğrultuda, ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde geçişini finanse etmemek, desteklememek, teşvik etmemek, yardımcı olmamak, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulamaktır." denildi. "Çocuk" teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durduruldu.

"SADECE İKİ CİNSİYET VAR"

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bundan böyle Amerika resmi politikamız, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 19 yaş altına destekleri kesti, iki cinsiyet açıklamasıyla gündem olmuştu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, 19 yaş altına destekleri kesti, iki cinsiyet açıklamasıyla gündem olmuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bülent C.:
    Helal olsun 31 0 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Tamam bizde biliyoruz iki cinsiyet var lakin şu erkeğede kadınada yapılan tecavüzleride durdurun artık cenabı hakkımı durduruyor Tanrınızmı bilemem boş gündem yaratmaktan başka faydanız yok anca anırın 2 12 Yanıtla
  • monşer null:
    Elon Musk Çocuğu Ülkeyi Terk Etti Senin Yüzünden 0 5 Yanıtla
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