Trump\'tan Görüşme ve Barış Vurgusu

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(ANKARA) - ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ifade ederek, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Arizona'da düzenlenen bir programda dış politika konusunda yapacaklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya Devlet Başkanı Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi. Bunu bekleyeceğiz ancak bu savaşı bitirmeliyiz" ifadesini kullandı. Trump, Ukrayna'daki savaşta çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini kaydederek, kendisinin başkan olması durumunda bu savaşın hiç başlamayacağını ileri sürdü.