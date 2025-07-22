Trump'tan İran'a Hava Saldırısı Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Hava Saldırısı Açıklaması

22.07.2025 08:07
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Trump, İran'a yapılan hava saldırılarının başarıldığını ve gerekirse tekrar olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin haziranda İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin yok edildiğini savunarak, "eğer gerekirse yine yapacaklarını" ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a saldırısına yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Erakçi'nin İran'daki nükleer tesisler hakkında "hasar çok ciddi, tesisler yok edildi" dediğini aktaran Trump, "Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca, ön raporlara dayanarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programını "tamamen yok etmediği" ve çalışmaları sadece "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmelerde bulunan CNN'in "sahte muhabirlerini derhal kovması" ve hem kendisinden hem de İran'ın nükleer tesislerini yok eden pilotlardan "özür dilemesi" gerektiğini savundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" denilen bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, FBI ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Hava Saldırısı Açıklaması - Son Dakika

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