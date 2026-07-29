Trump'tan Iran'a Sert Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Iran'a Sert Cevap

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki LNG tankerine yapılan saldırıya sert yanıt vereceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da ABD'ye ait LNG tankerine yapılan dron saldırısına "çok sert" şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorusuna Trump, "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran'ı hedef alarak "Onlara (İran'a) çok sert bir darbe indireceğiz çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini belirten Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını kaydetti.

Trump, İran'ın dün gece ABD hedeflerine 5 roket fırlatmaya çalıştığını, roketlerin tamamının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine veya tesislerine yönelik saldırıların, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yönündeki bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, "Ben böyle bir şey görmüyorum. Hayır, geri çekilmiyoruz." dedi.

Trump, İran'a yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini istediğini dile getirdi.

İran'ın Çin'den 400 roket rampası alacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ABD Başkanı, "Bu benim için şaşırtıcı olurdu. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Bana bu işe karışmayacağını söylemişti. Benim oldukça hayal kırıklığına uğrayacağımı biliyor." diye konuştu.

Zelenskiy'e "savaşı bitir" çağrısı

Trump, bir soru üzerine dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Zelenskiy ile şu anda çok iyi anlaştığını belirten Trump, "Ona 'savaşı bitir' dedim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Iran'a Sert Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 00:48:50. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan Iran'a Sert Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.