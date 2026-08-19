Trump'tan Kanada'ya Gümrük Vergisi Müjdesi - Son Dakika
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Trump'tan Kanada'ya Gümrük Vergisi Müjdesi

Trump\'tan Kanada\'ya Gümrük Vergisi Müjdesi
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Trump, Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergilerini üç gün süreyle askıya aldıklarını açıkladı.

WASHINGTON, 19 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya yönelik yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerinin üç gün süreyle askıya alındığını söyledi.

Trump salı günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile Kanada'nın anlaşmaya vardığını belirterek, anlaşmanın nihai halinin çarşamba günü uygulanmaya başlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Kanada'ya Gümrük Vergisi Müjdesi - Son Dakika

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