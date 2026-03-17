Trump'tan NATO'ya İran Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin, İran konusunda ABD'ye destek vermemesinden şikayet ederek, "Biz, onlara Ukrayna'da yardım ettik ama onlar İran'da yardım etmediler. Bence NATO, çok aptalca bir hata yapıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Michael Martin'i kabulünde, Oval Ofis'te İran gündemini değerlendirdi.

Trump, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda ABD'ye destek vermeyeceklerini açıklayan bazı Avrupa ülkelerine ve NATO'ya tepki göstererek, Boğazın güvenliği konusunda bu ülkelerin "kötü bir sınav verdiğini" savundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlama konusunda kimseye ihtiyacı olmadığını savunan Trump, yine de NATO'nun bu konuda destek vermemesini "NATO'dan dolayı büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Onlara ihtiyacımız yok ama onların orada olması gerekirdi." sözleriyle değerlendirdi.

Trump, İran'a saldırılara başlarken tüm Avrupa'nın bunu desteklediğini ancak iş askeri desteğe gelince kimsenin destek vermediğini ifade ederek, bu konuda birkaç kez "hayal kırıklığı" içinde olduğunu vurguladı.

"Biz onlara Ukrayna'da yardım ettik ama onlar İran'da yardım etmediler"

Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca NATO'ya çok destek olduklarını hatırlatan ABD Başkanı, "Biz, onlara Ukrayna'da yardım ettik ama onlar İran'da yardım etmediler. Bence NATO, çok aptalca bir hata yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sadece Körfez ülkelerinin ve İsrail'in destek verdiğini kaydederek, " Orta Doğu'dan büyük bir destek var. Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve elbette İsrail güçlü destek veriyor." dedi.

İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, "(İran) Her zaman Boğaza mayın döşeyebilirler, bu adeta terör eylemi gibi. Bu yüzden Avrupa'nın bu konuda yardım edeceğini düşündük çünkü ellerinde mayın tarama gemileri var." diye konuştu.

Trump, bu konuda yardım etmeyecekleri bildiren ülkelere tepki gösterdi.

"NATO'dan ayrılmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt"

ABD Başkanı Trump, NATO'nun İran konusunda ABD'ye destek vermemesi nedeniyle ABD'nin İttifaktan ayrılmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "Bunu düşünmeleri gerektiğini ancak şu an aklında öyle bir şeyin olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.

ABD olarak NATO için trilyonlarca dolar harcadıklarını vurgulayan Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Bu konu, kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. (NATO'dan ayrılma) Bu karar için de Kongreye ihtiyacım yok, bu kararı kendim verebilirim. Ama yeniden düşünmek dediğinizde, şu an düşünmüyorum. Şu anda aklımda bir şey yok." ifadelerini kullandı.

ABD Terörle Mücadele Direktörü'nün istifası

Trump, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in "İran'la savaş, ABD'nin çıkarına değil" şeklinde tepki göstererek istifa etmesi konusundaki soruya da yanıt verdi.

ABD Başkanı, Kent'in istifasını, "Onun açıklamasını okudum. Kendisi aslında iyi bir insan ancak güvenlik konusunda zayıftı. Açıklamasında, İran'ın bir tehdit olmadığını söylemiş, halbuki İran sadece bizim için değil dünya için de bir tehdittir. 'İran, tehdit değil' diyen birinin görevden ayrılması iyi olmuş." şeklinde değerlendirdi.

"İran, 2-3 gün gün içinde sonuçlanacak bir şeydi"

İran'ı sadece "askeri bir operasyon" olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırılara başladıktan kısa süre sonra sürecin biteceğini düşündüğünü belirtti.

Trump, "İran, esasen 2 ya da 3 gün içinde büyük ölçüde sonuçlanacak bir şeydi çünkü donanmasını yok ettik, sonra hava kuvvetlerini ortadan kaldırdık ve uçaksavarlarını yok ettik. İstesek elektrik altyapısını bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz." diye konuştu.

Ali Laricani'nin öldürülmesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, dün bir hava saldırısında öldürüldüğünü belirten ABD Başkanı Trump, "İran'ın önemli liderlerinden biri dün öldürüldü, kendisi binlerce göstericinin öldürülmesinden sorumluydu." yorumunu yaptı.

Trump'tan Keir'e İran tepkisi

Diğer yandan Trump, İngiltere'nin İran konusunda ABD'ye çok geç destek vermek istediğini ve bunun kendileri için bir anlamı olmadığını belirtti.

"Başbakanı Keir'den dolayı hayal kırıklığı içindeyim, savaş bittikten sonra 2 uçak gönderebileceğini söyledi." diyen Trump, Keir'in görevine devam edip etmemesi konusundaki fikrinin sorulması üzerine, bu kararın İngiliz halkına ait olduğunu vurguladı."

Trump, "Asıl önemli olan, Birleşik Krallık halkının, Keir'e güven duymasıdır. Keir'e karşı oldukça eleştirel davrandım ama bunu dostane bir şekilde yaptım." dedi.