Trump'tan Orta Doğu'da Sükunet Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Orta Doğu'da Sükunet Çağrısı

Trump, İsrail'den Suriye ile gerilim yaratmamasını ve Lübnan'da ateşkesi sürdürmesini istedi.

13.01.2025 14:18
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail yönetiminden Orta Doğu'da gereksiz çatışmalar yaratmaktan kaçınmalarını istediği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Tel Aviv yönetiminden Suriye'deki yeni yönetime karşı sert açıklamalardan kaçınmasını ve Lübnan'da ateşkesi sürdürmesini istedi.

Trump yönetimindeki üst düzey yetkililer de İsrailli üst düzey yetkililerle son dönemde gerçekleştirdikleri görüşmelerde "Trump'ın ABD'deki iç meselelere odaklanabilmek için Orta Doğu'da mümkün olduğunca sükunet istediğini" aktardı.

Trump'ın Lübnan'da ateşkesin sürdürülmesini istediğini ve Tel Aviv ile Beyrut arasında bir askeri çatışmanın yeniden başlamasını arzu etmediğini dile getiren ABD'li üst düzey yetkililer, Tel Aviv yönetiminden gerilimi arttırmamak adına Suriye'deki yeni yönetime karşı sert açıklamalar yapmaktan da kaçınmasını talep etti.

Haberde, "Trump yönetimindeki yetkililerin, seçilmiş başkanın görev süresinin başında yeni savaşlarla uğraşmak ya da Orta Doğu'daki eski cepheleri derinleştirmek istemediğini aktardığı" vurgulandı.

Trump, göreve gelmeden Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasını istiyor

Kanal 12'ye konuşan ismini vermeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın son iki gündür Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusuna bizzat müdahil olmaya başladığını ve 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılmasını istediğini söyledi.

Söz konusu İsrailli yetkili, "Aynı zamanda, Biden yönetimi ile Trump ekibi arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için bir anlaşmaya varılması konusunda yakın ve olağandışı bir işbirliği olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Kanal 12'nin haberinde, ABD Başkanı Biden yönetimindeki kaynakların "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'un sürekli temas halinde olduğunu ve iki taraf arasında tam koordinasyon bulunduğunu" doğruladığı belirtildi.

Haberde ayrıca gelecek birkaç günün Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için son derece kritik olduğu vurgulanırken, müzakerelerde ilerleme olduğunun altı çizildi.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Orta Doğu'da Sükunet Çağrısı - Son Dakika

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