Trump'tan Zelenskiy'ye Mektup

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ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den bir mektup aldığını belirterek, "Ukrayna'nın kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya" ve "ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kongre tarihinin en uzun konuşmasını yaptığı ortak oturumda Amerikan halkına hitap ederken, konuşmasının dış politika bölümünde Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:

"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."

Zelenskiy'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." sözleriyle duyurdu.

Mektup için Zelenskiy'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Grönland'ı bir şekilde alacağız

Öte yandan Trump, daha önceki sözlerine atıfta bulunarak, Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları için çok önemli olduğunu ve burayı almak istediklerini yineledi.

"Bu akşam Grönland halkına da bir mesajım var. Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı kuvvetle destekliyoruz ve eğer isterseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bekliyoruz. Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız. Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullanan Trump, bu bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Panama Kanalı'nı geri alacağız

Bir kez daha "Panama Kanalı'nı geri alacağız." diyen Trump, bu yönde somut adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Panama Kanalı'nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama'ya verdiklerini anlatan Trump, kanalın kontrolünün daha sonra Çin'e geçtiğini savunarak, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Altın kubbe füze savunma kalkanı

Trump, İsrail'dekine benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü altın kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum." dedi.

ABD Başkanı, 3,5 yıl önce Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan askerlerini hedef alan ve DEAŞ üyelerinin yaptığı belirtilen bir saldırının failinin de yakalandığını ve ABD'ye getirildiğini duyurdu.