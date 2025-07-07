Trump ve Netanyahu Gazze'de Ateşkes Görüşecek - Son Dakika
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Trump ve Netanyahu Gazze'de Ateşkes Görüşecek

07.07.2025 22:40
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Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele alacağını duyurdu.

Beyaz Saray, yerel saatle bu akşam bir araya gelecek olan Başkan Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakereleri dahil, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele alacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Bu akşam yemekte bir araya gelecek olan Trump ve Netanyahu'nun Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşeceklerini söyleyen Leavitt, İran'a yapılan saldırılar, Gazze'de barış ve çatışmaların sona ermesi ile ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerin ele alınacağını kaydetti.

Leavitt, bu defa ikilinin yapacağı görüşmenin neden basına kapalı olacağı hakkındaki bir soruya, "Bu, özel bir akşam yemeği. Bölgede devam eden birçok önemli konu var. Başkan'ın şu anda Orta Doğu'daki en büyük önceliği Gazze'deki savaşı sonlandırmak ve tüm rehineleri serbest bırakmak." yanıtını verdi.

60 günlük ateşkes sağlanması halinde sonrasında ne olacağı ile ilgili bir soruya da Leavitt, "Bakın, şu anda Başkan bugüne ve Hamas'ın ateşkesi kabul etmesini sağlamaya odaklanmış durumda. Bu müzakerelere saygımdan dolayı düzenlemenin detayları hakkında yorum yapmak istemiyorum." diye cevap verdi.

Leavitt, ateşkes teklifinin Hamas'a gönderildiği ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un görüşmelere devam etmek için bu hafta sonu Katar'a seyahat etmeyi planladığı bilgisini paylaştı.

Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail'in güdümünde kurulan ve uluslararası eleştirilere neden olan Gazze İnsani Yardım Vakfı adlı kuruluşun faaliyetlerini Trump'ın destekleyip desteklemediği sorusuna da "Başkan bölgeye yardım gönderilmesi talimatını verdi ve bu, gerçekleşiyor. Aslında Gazze'deki insanlar aldıkları yemekler için 'Teşekkürler Trump' diye bağırıyor çünkü önceki yönetim nedense bunu hiç yapmadı." diye konuştu.

Leavitt, Trump'ın bölgede barış ve istikrar görmek istediğini tekrarlayarak, bölgenin bu kısmının barışçıl ve müreffeh olma şansının gerçek olduğunu düşündüğünü savundu.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Netanyahu Gazze'de Ateşkes Görüşecek - Son Dakika

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