Trump ve Putin Alaska'da Görüştü, Ukrayna'ya Destek Gösterisi Yapıldı
Güncel

Trump ve Putin Alaska'da Görüştü, Ukrayna'ya Destek Gösterisi Yapıldı

16.08.2025 01:46
Alaska'da Trump ve Putin zirvesi sırasında bölge sakinleri, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da bir araya geldiği zirve sırasında bölge sakinleri, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelen Trump ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı konusunu ele aldığı görüşme, yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

Görüşme sürerken, Ukrayna'ya destek veren çok sayıda kişi kentteki Peterson Tower önünde bir araya gelerek "Ukrayna'ya destek verin." sloganları attı.

Göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra Rusya aleyhine dövizler taşıdı.

"Üçe üç" formatındaki görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken, Putin'in heyetinde ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

Trump, Alaska'ya gitmek için bindiği Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, görüşme sonucunda Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes kararının alınmaması durumunda "mutlu olmayacağını" ifade etmişti.

Donald Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını yinelemişti.

Kaynak: AA

01:19
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü
Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
