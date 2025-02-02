Trump ve Sisi'den Gazze'de Ateşkes Görüşmesi

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KAHİRE, 2 Şubat (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradı. İki lider, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde sağlanan İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes konusunda "olumlu bir görüşme" gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki lider arasında olumlu geçen görüşmede, ateşkes anlaşmasının birinci ve ikinci aşamalarının uygulanmasının devamının ve Gazze Şeridi'nde ateşkesin istikrarının sağlanmasının kritik öneminin altı çizildi" denildi.

İki lider ayrıca, "Gazze sakinlerine insani yardımların ulaştırılmasının artırılmasına duyulan acil ihtiyacı" dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı "bölgede kalıcı çözüme ulaşılmasını sağlayacak barış sürecinin başlatılmasının hayati bir gereklilik olduğunu" vurguladı.

Es-Sisi, uluslararası toplumun Trump'ın bölgede on yıllardır süren çatışmayı sona erdirecek tarihi ve kalıcı İsrail- Filistin barış anlaşmasını sağlama kabiliyetine güvendiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, iki liderin yakın gelecekte gerçekleştirilecek resmi ziyaretler için karşılıklı davette bulundukları ifade edildi.

Görüşme, es-Sisi'nin çarşamba günü Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin "adaletsizlik" olacağı ve buna Mısır'ın katılmayacağına ilişkin sözlerinin ardından yapıldı.

Trump geçen hafta, Filistinlilerin Gazze'den "barış içinde yaşayabilecekleri komşu Ürdün ve Mısır'a" yerleştirilmesini önermiş, bu plan bölgesel ve uluslararası düzeyde tepkiyle karşılanmıştı.