Trump, Zelenskiy ile Barış Üzerine Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Zelenskiy ile Barış Üzerine Görüştü

Trump, Zelenskiy'nin barış istediğini ve müzakerelerin olumlu geçeceğini belirtti.

12.02.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "barış istediğini" ve taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Truth Social sosyal paylaşım platformundan açıklama yapan Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirtti.

Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "tamamen gereksiz bir ölüm ve yıkım" olduğunu ve bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Zelenskiy ile Barış Üzerine Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: Trump, Zelenskiy ile Barış Üzerine Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.