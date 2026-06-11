TSK, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda Gücünü Gösterdi - Son Dakika
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TSK, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda Gücünü Gösterdi

TSK, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı\'nda Gücünü Gösterdi
11.06.2026 17:12
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, TSK'nın bölgedeki caydırıcı gücünü ve tatbikattaki başarılarını vurguladı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli caydırıcı güç olduğunu belirterek, "TSK'nın muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Türkiye; güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucu küresel bir güçtür" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, Antalya Körfezi'nde yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikata; kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlıklarından toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ile 18 bin personel katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, TSK'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu gemisinden tatbikatı izledi. Tatbikat kapsamında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin ardından Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetleri gerçekleştirildi.

'TÜRKİYE OYUN KURUCU KÜRESEL BİR GÜÇ'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikat öncesi konuşmasında, "Bugün büyük başarıyla icra edilen Deniz Kurdu-2/2026 Tatbikatı'nı büyük gurur ve heyecanla takip ettik. Tatbikat süresince kahraman personelimizin eğitim seviyesi, üstün performansı, disiplini ve kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük gurur duyduk. TSK elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri de Mavi Vatan'dır. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz Deniz Kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır. Türkiye; güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucu küresel bir güçtür" dedi.

'TSK HER TÜRLÜ HAREKATI YAPACAK İMKAN VE KABİLİYETE SAHİP'

TSK'nin muharebe gücünün yüksek olduğunu, her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahip olduğunu aktaran Bayraktaroğlu, "TSK; savunma sanayimiz ile birleşik bir pozisyon yaratmıştır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır. Bahse konu sistemlerin büyük kısmı teröristle mücadele harekatı başta olmak üzere Mavi ve Gök Vatan'da icra edilen faaliyetlerde elde ettiğimiz tecrübelerin savunma sanayimize yansıtılması sonucunda geliştirilmiştir. Tatbikatta sergilenen yüksek performans, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bugün özellikle, milli ve yerli gemilerimizden atılan milli ve yerli stratejik mühimmatlarımızın, hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirmesine hep beraber şahit olduk. Yerli/milli Atmacalar ve Akyalar Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katmıştır. Ayrıca Deniz Hisar atışı da hava savunma sistemimizin etkinliğini bir kez daha göstermiştir. İcra edilen bu faaliyetler, Deniz Kuvvetlerimizin sürekli gelişen imkan ve kabiliyetlerinin somut bir göstergesi olmuştur" diye konuştu.

DÜŞMAN DENİZALTISI HAVA VE DENİZ UNSURLARINCA İMHA EDİLDİ

Seçkin gözlemci günü faaliyetleri; TCG Kemalreis fırkateyninin Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve komuta kademesi ile gözlemci ülke temsilcilerini selamlamasıyla başladı. Tatbikatta, senaryo gereği sonarlarla yeri tespit edilen düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca imha edildi. Ardından komandolar, helikopterden sarkıtılan halat ile TCG Anadolu'ya iniş yapıp, Türk bayrağı açtı. Senaryo gereği helikopterle TCG Anadolu'ya getirilen yaralı bir personele tedavi uygulandı, sürüklenen mayın ekipler tarafından imha edildi.

ATMACA HEDEFİNİ İMHA ETTİ

Tatbikatta PİRANA kamikaze insansız deniz aracı ile su üstü hedefine hücum yapıldı. ATMACA güdümlü füze ile Burgazada korvetinden 102 kilometre uzaktaki hedefe, HİSAR-D güdümlü mermi ile 555 kilometre hızla gelen hedefe ve AKYA torpidosu ile denizaltından 10 kilometre menzildeki hedefe atış yapıldı. Tatbikatta deniz hava unsurlarınca denizdeki 4 hedefe, 5 adet güdümlü mermi atıldı. Faaliyetler, tatbikata katılan hava ve deniz unsurlarının tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nda Gücünü Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersen Polat Ersen Polat:
    ya güzel güzel de bu kadar açıklama yapılmasa olmaz mı ya hep böyle büyütülüyo everything en iyi en güçlü falan ama meseleler çözülmüyo sonra anlayacağız bi gün neler var neler yok yani iyi bir tatbikattır ama kalp kasına ne yardımı vardır anlayamadım 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Çetin Mehmet Çetin:
    Geçmiş yıllarda böyle tatbikatlar yapardık ama bu kadar geniş ölçekte değildi. Ülkenin imkanları artmış demek ki. Tabii bu kadar para harcayacaksa halka da yansısın biraz diye düşünüyorum. Yine de TSK'nın böyle çalışmalarını yapmaya devam etmesi iyi bir şey. Savunma konusu hiç hafife alınmaması lazım. 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Saricicek Hüseyin Saricicek:
    iyi tatbikattır da ne kadar gerçek durumu yansıtıyo bilmiyorum açıkçası böyle gösterilerde her zaman mükemmel gözüküyor ama aslında neler var neler yok onu bilemiyiz yani 0 0 Yanıtla
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