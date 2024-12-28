TSK\'nın Keskin Nişancı Eğitimi

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) keskin nişancıları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'ndaki (ATUNEB) zorlu eğitim süreciyle "görünmeden görmeyi" öğrenerek 2 kilometreye kadar hedefleri tam isabetle vuruyor.

TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek olan profesyonel askerler arasından seçiliyor.

ATUNEB'de 3 aşamadan oluşan 10 haftalık eğitime alınan keskin nişancı adaylarına, eğitimleri süresince her gün fiziki kondisyon yüklemesi yapılıyor.

Adaylar, zorlu bölümlerden oluşan pentatlonda yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artırıyor.

Keskin nişancıların, zorlu arazi koşullarında birçok kas grubunu aynı anda kullanması gerektiği için adaylara her gün egzersiz yaptırılıyor.

Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 2000 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Eğitimlerde yerli ve milli silahlar kullanılıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve mühimmat, Türk askerinin gücüne güç katıyor. Keskin nişancı adayları 800 metreye kadarki atış faaliyetlerinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen keskin nişancı tüfeği KNT-76'yı kullanıyor.

Keskin nişancı adayları 1500 metre hedeflerinde ise yine MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12'yi kullanıyor.

Arazide "görünmez" olmayı öğreniyorlar

Eğitimin ilk aşamasını geçen adaylar ikinci safhada Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda uygulamalı arazi eğitimine başlıyor. Bu süreçte adaylara arazide sızma, gizlenme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimleri veriliyor.

Gizlenme konusunda uzmanlaşan adaylar, giydikleri "ghillie suit" denen özel kamuflaj kıyafetleri, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta "görünmez" oluyor.

Arazi eğitimleri simülasyonlarla da destekleniyor

Keskin nişancı adayları, arazideki atış eğitimlerinin yanı sıra simülasyon destekli derslerle sürekli gelişim sağlıyor.

Simülasyon dershanesinde her türlü hava koşulu ve arazide atış eğitimi imkanını bulan adaylar, doğru atışın nasıl olması gerektiğini, gerçek atışta kullandığı silah modelinin adapte edildiği simülatör aracılığıyla öğreniyor.

TSK envanterindeki bütün silahların entegre edilebildiği simülasyon, adayların başarı oranını artırıcı bir ortam oluştururken atış maliyetinden de tasarruf sağlıyor.???????

Zorlu eğitimleri dereceyle bitirebilenler uzman nişancı eğitimine seçiliyor

Eğitimlerin ilk iki aşamasını başarıyla tamamlayan adaylardan yüksek not ortalamasına sahip olanlar, üçüncü safhadaki uzman nişancı eğitimine seçiliyor. Bu aşamada adaylar ???????keskin nişancı tüfekleriyle 2000 metre mesafeye kadar atış yapıyor.

Keskin nişancı adayları, her türlü arazi ve hava koşulunda, gece gündüz fark etmeksizin hedeflerini "tek atış tek vuruş" parolasıyla tam isabetle vurmada uzmanlaşıyor.

Bu süreçte, herhangi bir aşamada başarısız olan adaylar eğitim programından çıkarılırken, başarılı olanlar yurt içi ve dışındaki görev bölgelerine gönderiliyor.

Fiziki kondisyonu yüksek adaylardan seçiliyorlar

ATUNEB'de verilen eğitimlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üsteğmen, şunları kaydetti:

"Bu eğitime katılacak personelde öncelikle gönüllülük esastır ve emsalleri arasında disiplin ve atış konusunda temayüz etmiş olmalıdır. Fiziki kondisyonu yüksek, göz rahatsızlığı olmayan, sigara kullanmayan ve 30 yaşını geçmemiş personel arasından seçilmektedir. Bu kriterler kapsamında seçilen adaylar atıcılık ve uzman nişancı eğitim birlik komutanlığına tefrik edilirler."

ATUNEB'deki eğitimlere katılmaya hak kazanan adayların, nişancılık seviyelerinin ölçülmesi maksadıyla giriş testine, çeşitli psikolojik ve psikomotor testlere tabii tutulduğunu aktaran Üsteğmen, "Testi başarıyla tamamlayanlar kursa katılmaya hak kazanırlar ve zorlu bir eğitim süreci başlar. Burada icra edilen eğitimlerin yüzde 90'ı uygulamalı eğitimden oluşmakta olup bu eğitimler simülatör sistemleriyle desteklenmektedir." bilgisini verdi.

Eğitim 3 safhadan oluşuyor

Keskin nişancı eğitiminin 3 safhadan ve toplam 10 haftalık bir süreçten oluştuğunu aktaran Üsteğmen, şunları anlattı:

"Birinci safha keskin nişancı safhasıdır. Bu safhada Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'nda temel nişancılık, gizleme ve kamuflaj, silah bilgisi, balistik hesaplamalar, keskin nişancının yakın emniyeti için tabanca atışı, meskun mahallelerde keskin nişancı harekatı eğitimi kapsamında oda mevzi atışı, mağara mazgal eğitimi için bankır atışı, eğimli atış ve değişik koşullarda atış şekilleri ile 800 metreye kadar atışlardan oluşmaktadır."

İkinci safhanın keskin nişancının göreve yönelik uygulamalı arazi eğitimi safhası olduğunu belirten Üsteğmen, "Bu safha Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda icra edilmektedir. Bu süreçte keskin nişancı adaylarına sızma, arazide gizlenme, hedef tespiti ve sıyrılma eğitimleri verilmektedir." bilgisini paylaştı.

Son safha: "uzman nişancı eğitimi"

Üsteğmen, üçüncü safhanın uzman nişancı eğitimi safhası olduğunu, bu safhada ilk iki safhayı başarıyla bitiren kursiyerlerden genel not ortalamasının üzerinde olanların tekrar ATUNEB'e çağrıldığını belirtti.

ATUNEB'e gelen adayların burada uzman nişancı eğitimine tabi tutulduğunu aktaran üsteğmen, "Bu süreçte kursiyerlere yerli ve milli üretim olan KN-12 keskin nişancı silahı ile 1500 metre, KALE KSR127B keskin nişancı silahı ile 2 bin metre mesafeye kadar atış yaptırılmaktadır." ifadesini kullandı.

Üsteğmen, yerli ve milli teknolojilerin keskin nişancı eğitim sürecine çok büyük katkıları olduğuna dikkati çekerek, "Keskin nişancı eğitiminde kullanılan silahtan mühimmata, gece görüş cihazlarından termal dürbünlere kadar birçok teçhizat yerli ve milli imkanlarla üretilmektedir. Bu durum atıcılık ve uzman nişancı eğitim birlik komutanlığının eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasını, bakım maliyetinin azalmasını ve keskin nişancıların etkinliğinin artmasını sağlamaktadır." şeklinde konuştu.