TSK, Somali'de 2 yıl görevlendirilecek

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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK'nın Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilişkin tezkereler Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde TSK'nın Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde Konuşması Hakkında" başlıklı tezkere Meclis Genel Kurulu'nda okunarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkelereler Resmi Gazete'de yayımlandı.