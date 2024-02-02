TŞOF Başkanı, taksi sürücüsünün öldürülmesi sonucu tedbirlerin alınmasını talep etti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, İzmir'de taksi sürücüsü Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.
Apaydın, İzmir'de taksi sürücüsü Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Taksi sürücüsüne Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Apaydın, şunları kaydetti:
"Trafikte gördüğünüz taksici esnafı, vatandaşlara adeta komşusu kadar yakın hizmet veriyor. Böyle bir sektöre yönelik kötü muamele kabul edilemez. Taksicilerimizin güvenliği zaman kaybedilmeden sağlanmalı ve taksici cinayetleri durdurulmalıdır. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler mutlaka alınmalı."
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