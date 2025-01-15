TTB'den Kayyum Atamalarına ve Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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TTB'den Kayyum Atamalarına ve Gözaltılara Tepki

TTB\'den Kayyum Atamalarına ve Gözaltılara Tepki

Türk Tabipleri Birliği, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, halk iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

15.01.2025 14:16  Güncelleme: 14:17
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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konsey, "Siyasi otoriteyi seçme ve seçilme hakkına ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB Merkez Konseyi, Mersin'de Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması ve İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi 10 Ocak 2025 günü gözaltına alınmış, Sarıyıldız ve Arslan ile üç belediye meclis üyesi 13 Ocak 2025 günü tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı kararıyla belediyeye kayyum atanmıştır. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alınmıştır.

Yerel seçimlerin üzerinden bir yıl dahi geçmeden Hakkari, İstanbul Esenyurt, Mardin, Batman, Şanlıurfa Halfeti, Tunceli, Ovacık ve son olarak Mersin Akdeniz belediyelerine kayyum atanması, hem halkın seçme ve seçilme hakkının bilinçli ve sürekli bir biçimde yok sayıldığının hem de siyasi çıkarlar doğrultusunda hukukun araçsallaştırıldığının göstergesidir. Demokratik ve barışçıl bir ortam olmadan sağlık ve bilim üretiminin mümkün olmayacağını bir kez daha hatırlatıyor; siyasi otoriteyi seçme ve seçilme hakkına ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TTB'den Kayyum Atamalarına ve Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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