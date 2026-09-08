TTB, Mızraklı\'nın tahliyesini memnuniyetle karşıladı

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mızraklı'nın Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı yaptığı ve meslek örgütünün çeşitli kademelerinde görev aldığı hatırlatıldı. Mızraklı'nın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır halkının oylarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçildiği belirtilen açıklamada, "Dr. Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından tutuklanmış ve uzun süre özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır" denildi.

"HALKIN İRADESİ YOK SAYILAMAZ"

Açıklamada, TTB'nin sürecin başından bu yana seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden alınması, yerlerine kayyum atanması ve seçilmişlerin tutuklanmasına karşı çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Tabipleri Birliği olarak sürecin başından bu yana vurguladığımız üzere halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden alınması, yerlerine kayyum atanması ve seçilmişlerin tutuklanması yalnızca bireysel hak ihlalleri olarak değerlendirilemez. Bu uygulamalar, halkın seçme ve seçilme hakkına, yerel demokrasiye ve demokratik iradeye yönelik ağır müdahalelerdir. Dr. Mızraklı'nın yargılama süreci boyunca meslek örgütlerimiz duruşmaları takip etmiş, masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının korunması yönündeki çağrılarını sürdürmüştür. Bugün bir kez daha vurguluyoruz: Halkın iradesi yok sayılamaz.

"KAYYUM ATANMASINA DAYANAN UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Seçilmişlerin görevlerinden uzaklaştırılmasına ve yerlerine kayyum atanmasına dayanan uygulamalardan vazgeçilmelidir. Tutuklama, peşin bir cezalandırma ya da kişileri siyasal yaşamın dışına çıkarma aracı olarak kullanılmamalıdır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı güvence altına alınmalı; sandıkta ortaya çıkan sonuçlara hukuk dışı müdahalelere izin verilmemelidir. Türkiye'nin ihtiyacı, seçilmişlerin yerine kayyumların atandığı bir yönetim anlayışı değil, halk iradesinin esas alındığı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının korunduğu demokratik bir düzendir.

Doktor Adnan Selçuk Mızraklı'ya, ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisini yeniden aramızda görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği olarak iyi hekimlikten, yaşamdan, barıştan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, demokrasiden ve adaletten yana olmaya, halkın sağlık hakkını ve demokratik kazanımlarını savunmaya devam edeceğiz."