TTB, Mızraklı'nın tahliyesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TTB, Mızraklı'nın tahliyesini memnuniyetle karşıladı

TTB, Mızraklı\'nın tahliyesini memnuniyetle karşıladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Tabipleri Birliği, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı'nın tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladı. TTB, seçilmişlerin yerine kayyum atanması ve tutuklanması uygulamalarından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mızraklı'nın Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı yaptığı ve meslek örgütünün çeşitli kademelerinde görev aldığı hatırlatıldı. Mızraklı'nın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır halkının oylarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçildiği belirtilen açıklamada, "Dr. Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde görevinden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından tutuklanmış ve uzun süre özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır" denildi.

"HALKIN İRADESİ YOK SAYILAMAZ"

Açıklamada, TTB'nin sürecin başından bu yana seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden alınması, yerlerine kayyum atanması ve seçilmişlerin tutuklanmasına karşı çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Tabipleri Birliği olarak sürecin başından bu yana vurguladığımız üzere halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden alınması, yerlerine kayyum atanması ve seçilmişlerin tutuklanması yalnızca bireysel hak ihlalleri olarak değerlendirilemez. Bu uygulamalar, halkın seçme ve seçilme hakkına, yerel demokrasiye ve demokratik iradeye yönelik ağır müdahalelerdir. Dr. Mızraklı'nın yargılama süreci boyunca meslek örgütlerimiz duruşmaları takip etmiş, masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının korunması yönündeki çağrılarını sürdürmüştür. Bugün bir kez daha vurguluyoruz: Halkın iradesi yok sayılamaz.

"KAYYUM ATANMASINA DAYANAN UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Seçilmişlerin görevlerinden uzaklaştırılmasına ve yerlerine kayyum atanmasına dayanan uygulamalardan vazgeçilmelidir. Tutuklama, peşin bir cezalandırma ya da kişileri siyasal yaşamın dışına çıkarma aracı olarak kullanılmamalıdır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı güvence altına alınmalı; sandıkta ortaya çıkan sonuçlara hukuk dışı müdahalelere izin verilmemelidir. Türkiye'nin ihtiyacı, seçilmişlerin yerine kayyumların atandığı bir yönetim anlayışı değil, halk iradesinin esas alındığı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının korunduğu demokratik bir düzendir.

Doktor Adnan Selçuk Mızraklı'ya, ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisini yeniden aramızda görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği olarak iyi hekimlikten, yaşamdan, barıştan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, demokrasiden ve adaletten yana olmaya, halkın sağlık hakkını ve demokratik kazanımlarını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Politika, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTB, Mızraklı'nın tahliyesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı
Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket

19:24
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk tepki
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki
18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:26:42. #7.13#
SON DAKİKA: TTB, Mızraklı'nın tahliyesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement