TTK\'da Üretim Başladı, İki Müessese Durduruldu

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'na (TTK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından verilen 'üretimi durdurma' raporu sonrasında kapanan 3 müessese, 4 maden ocağı için TTK'nin açtığı 'kararın iptali' davasında Üzülmez Müessesesi'nde üretimin başlaması yönünde karar verildi. Diğer 2 müessese için üretimi durdurma kararı uygun görüldü.

Zonguldak'ta 9 Ocak'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı 4 maden ocağında yaptıkları denetimlerde; havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit edip, 'üretimi durdurma' yönünde rapor düzenledi. Valiliğe sunulan rapora istinaden 13 Ocak'ta TTK'nin 3 müessesesinde üretim durduruldu.

DAVA AÇILDI

TTK yönetimi ise Bakanlığın raporuna karşı, Zonguldak 4'üncü İş Mahkemesi'ne dava açtı. Duruşmada; TTK'nin yeniden üretime başlamasını talep eden Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Duruşmada her müessese ayrı ayrı değerlendirildi. 3 müessese müdürü de ifade verdi.

Üzülmez Müessese Müdürü Ümit Yılmaz Değirmenci, Armutçuk Müessesesi'ndeki üretimin yeniden başlaması kararını hatırlatarak, emsal kararın olduğunu, rapora göre ikinci fanın bulunmamasının üretimin acil olarak durmasını gerektiren bir durum olmadığını savundu.

İş Mahkemesi hakimi, Üzülmez Müessesesi için itiraz davasının kabulüne karar verip, 'üretim durdurma' kararını iptal etti.

DAVA 'KESİN' OLARAK REDDEDİLDİ

Davanın Kozlu Müessesesi için olan bölümünde Müessese Müdürü Yusuf Aydın, ocaktaki jeneratörlerin 'manuel' olduğunu ifade ederek, "ÇSGB tarafından 240 gün süreyle, geçici olarak mühür kaldırma işlemi yapılmıştır. İnsan naklinde hayati bir konu yoktur. İnsan kurtarma kafesine bağlı jeneratörler manuel olarak devreye girmektedir. Bilirkişinin jeneratörün otomatik olarak devreye girdiği tespiti hatalıdır" dedi.

Hakim, Kozlu Müessesesi için davanın kesin reddine karar vererek, 'üretim durdurma' kararının yerinde olduğuna hükmetti.

KARADON'DA ÜRETİM BAŞLAMAYACAK

Karadon Müessesesi için devam eden bölümde, kurtarma kafeslerinin manuel jeneratöre bağlı olduğunu ifade eden Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, dizel motorların otomatik olarak devreye girdiğini, insan nakillerinin kuyu haricinde de yapılabildiğini söyledi. Hakim, Karadon TTK'de üretimin başlaması davasının kesin reddine karar verdi.

Mahkeme hakimi kararının gerekçelerini, gerekçeli kararda açıklayacağını belirterek, netice olarak Üzülmez Müessesesi için üretim durdurma kararını iptal etti. Kozlu ve Karadon müesseseleri için ise 'üretim durdurma' kararının iptali istemini reddetti.