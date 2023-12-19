 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde Atıl Durumdaki Kömür Yıkama Tesisi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde Atıl Durumdaki Kömür Yıkama Tesisi Yenilendi

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü bünyesinde bulunan atıl durumdaki kömür yıkama tesisi, TTK Genel Müdürlüğü tarafından yenilendi. Yapılan onarım çalışmaları sonucunda tesis, günlük yaklaşık 2 bin ton kömür yıkamaya hazır hale getirildi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nde Atıl Durumdaki Kömür Yıkama Tesisi Yenilendi
19.12.2023 - 16:05,
Abone Ol

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü bünyesinde atıl durumdaki kömür yıkama tesisi (lavuar), kurumun imkanlarıyla yenilendi.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, TTK'de üretilen taşkömürünün işlenerek demir çelik ve termik santral firmalarıyla yakacak olarak ayrılmasını sağlayan "lavuar" adı verilen tesisin onarımı için TTK Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlatıldı.

İhale bedeli yaklaşık 65 milyon lira onarım maliyeti nedeniyle kurum yetkilileri yeni çözüm arayışına karar verdi. TTK Genel Müdürlüğü, tesisin kurum personeli tarafından yapılması için girişimlerde bulundu. Tesisteki işçilerin bu konuda bilgili ve donanımlı olması dolayısıyla tesisin kurum içinde onarılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda Dursun İris ve beraberindeki mekanizasyon servisi ekibi, lavuarın onarılması için görevlendirildi. GMİS Genel Merkez Yönetimi de işçilere destek vererek çalışmaları takip etti.

Yaklaşık 4 ay süren onarım çalışmaları sürecinde tesiste bulunan ve 'kullanılamaz' denilen yurt dışı menşeli makine ve parçalar elden geçirilerek onarıldı. İhale bedeli yaklaşık 65 milyon lira olması beklenen yenileme çalışması, işçilerin fedakarlıklarıyla yaklaşık 7 milyon liraya gerçekleştirildi. Tesis, günlük yaklaşık 2 bin ton kömür yıkamaya hazır hale getirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde Atıl Durumdaki Kömür Yıkama Tesisi Yenilendi - Son Dakika


17:37
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35
Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor

Son Dakika
17:37 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:43:06. #1.13#
SON DAKİKA: TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde Atıl Durumdaki Kömür Yıkama Tesisi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement