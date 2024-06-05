TÜBİTAK Başkanı: İklim odaklı iç göçlere hazırlıklı olmalıyız - Son Dakika
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TÜBİTAK Başkanı: İklim odaklı iç göçlere hazırlıklı olmalıyız

TÜBİTAK Başkanı: İklim odaklı iç göçlere hazırlıklı olmalıyız

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte Türkiye'nin çeşitli kentlerine iç göçlerin yaşanabileceğini belirtti. Mandal, çevre ve iklim değişikliği üzerine çalışmalar yaptıklarını ve özellikle Antalya ve Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler olduğunu vurguladı. Teknolojinin tek başına çözüm olmadığını söyleyen Mandal, çevre, ekonomi, jeopolitik ve sosyal ilişkilerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, pandeminin iklim değişikliğinin bir yansıması olduğunu ve gelecekte farklı pandemilere hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

05.06.2024 17:25
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Asrın felaketini yaşayan illerden Türkiye'nin çeşitli kentlerine iç göçler yaşanmıştı. Gelecek yıllarda da bu tip iç göçler iklim odaklı olabilir ve buna hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Mandal, Akdeniz Üniversitesince İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 26. Çevre Hizmet Ödülleri törenine katıldı.

2018 yılından bu yana çevre ve iklim değişikliği üzerine çalışmalar yaptıklarını, 2023'ün en yüksek sıcaklık yaşanan yıllardan olduğunu anlatan Mandal, özellikle Antalya ve Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden olduğunu kaydetti.

Bu duruma çözüm bulunumazsa Akdeniz havzasından gelecekte göçlerin başlayabileceğine işaret eden Mandal, "Asrın felaketini yaşayan illerden Türkiye'nin çeşitli kentlerine iç göçler yaşanmıştı. Gelecek yıllarda da bu tip iç göçler iklim odaklı olabilir ve buna hazırlıklı olmalıyız." dedi.

İklim sorununun çözümünde teknolojinin tek çözüm odağı olarak görülmesinin yeterli olmayacağını söyleyen Mandal, "Teknoloji önemli bir araçtır ama çözüm değildir. Çevre önceden kendi başına ele aldığımız bir başlık iken artık ekonomi, jeopolitik, sosyal ve teknolojik ilişkisini de anlamak gerekiyor. Geleneksel yöntemlerle bu kavramlar arasındaki karmaşık ilişkiyi çözmek de yeterli olmuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Pandemi iklim değişikliğinin farklı bir şekilde yansımasıydı"

Prof. Dr. Mandal, bilimsel ve teknoloji temelinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pandemi bunun en iyi göstergesi oldu. Pandemi iklim değişikliğinin farklı bir şekilde yansımasıydı. Önceden insan sağlığını tek kavram olarak kullanıyordak ama artık hayvan ve çevre sağlığını konuşuyoruz. Çevredeki bir değişiklik hayvan hayatını değiştiriyor. Hayvan hayatının değişmesiyle insana bulaşıcı bir hastalık geliyor. Gelecekte de belki Kovid-19 olmayacak ama gelecekte farklı pandemilere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gençler açısından çok umutluyum. 2018'deki TEKNOFEST'te 20 bin öğrenci yarışırken, bu yıl 1 milyon 800 bin öğrenci katılması bekleniyor. Sayısal anlamda artış olduğu gibi nitelik anlamında da gençlerimiz önemli bir başarı kazandı. Asrın felaketinin ardından görülen eksikliklere yönelik kendi tasarımlarını ve teknolojilerini geliştirdiler. İklim krizinin çözülmesinde de bilim ve teknoloji anahtar kelime ancak en önemli gücümüz genç insan kaynağımız, araştırmacılarımız."

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da üniversite olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek İklim Değişikliği ve Politikaları Yüksek Lisans Programı'nı başlattıklarını ayrıca Korkuteli ilçesine kuracakları güneş enerji santraliyle üniversite yerleşkesinin elektrik tüketiminin yüzde 70'ni güneşten karşılayacaklarını dile getirdi.

Tören sonunda Mandal'a, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı odağında AR-GE ve yenilik ekosistemine yönelik ulusal, uluslararası düzeydeki öncü hizmetleri dolayısıyla Özkan tarafından "Bilim Onur Ödülü" verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı: İklim odaklı iç göçlere hazırlıklı olmalıyız - Son Dakika

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