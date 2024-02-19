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TÜBİTAK destekleri Niğde'de öğrenci ve akademisyenlere anlatıldı

NİĞDE - Niğde'de genç girişimciler için başarının sırları ve girişimcilik destekleri programı düzenlendi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşmacı olarak katıldığı öğrenci ve akademisyen buluşmasında TÜBİTAK destekleri anlatıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik şunları söyledi; " Niğde tarım kenti ama aynı zamanda özellikle teknoloji anlamında son dönemlerde ciddi atılımın içerisine olan bir kent. Bir TEKNOPARK'ımız var 2 Organize Sanayi Bölgemiz var aynı zamanda yapımı devam eden bir Organize Sanayi Bölgemiz var. OSB'ler içinde sadece klasik üretim yapan firmalar değil aynı zamanda yüksek teknolojiyi üreten firmalar da var. Dileğimiz, üniversitemizden hocalarımızın ve öğrencilerimizin hazırladığı projeler TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı destekleriyle desteklenir hem istihdam hem ticaret hem de yatırım anlamında ilimize katkı sağlar. "

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin başarılarından söz etti.

Uslu; " Bitki koruma çalışmaları alanında tarım alanında 2023 yılında TÜBİTAK'ın çalışmada birinci olduk. Hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan üniversite unvanına sahip devlet üniversitesi olduk. "diye konuştu.

Niğde Milletvekili, Önceki Dönem KOSGEB Başkanı, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Cevahir Uzkurt ise; " Özellikle teknolojik tabanlı girişimcilik bir ülkenin gelişmesinde özellikle ekonomisinin sanayisinin daha yüksek teknolojili alanlara dayandırılması açısından son derece kıymetlidir. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda orada yüksek teknoloji alanlardaki firma sayıları, sanayi alt yapısının teknoloji düzeyinin yüksek teknolojiye dayandırılmış olduğunu görüyoruz. ARGE ve yüksek teknoloji diyorsak mutlaka projelerin üniversitelerde üretilen bilginin geliştirmeyle ekonomik ve sosyal bir değere dönüştürülmesi gerekiyor. "ifadelerine yer verdi.

TÜBİTAK'ın çalışmaları hakkında bilgi veren TÜBİTAK Prof. Dr. Hasan Mandal ise Niğde'de 552'si üniversite öğrencisi, 8'i sanayi ile yürütülen proje başvuruları aldıklarını söyledi.

Niğde'nin, öğrenci başvurularında Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını belirten Mandal; "Kazanıp kazanmamanın ötesinde yola çıkmak önemli. Girişimcilik çok geniş bir kavram. Bu coğrafya, kültür buna çok yatkın ama burada konuşacağımız konu daha fazla bilim ve teknoloji temelli girişimcilik." dedi.

İş fikrinin iş planına dönüştürmesi gerektiğine değinen Mandal, " Fikrin plana dönüşmesi için Türkiye'de 147 uygulayıcı kuruluş var. Orada hızlandırıcı eğitimden geçip sonrasında da TÜBİTAK'a başvurabilir hale geliyorsunuz. Şu anda çağrı açık. Önlisans, lisans öğrencisiyseniz girişimcilik ekosistemine dahil olabilirsiniz. Yeter ki teknoloji tabanlı fikrim var diyorsanız başvurmuyorsanız aday olmanızdaki engel kendinizsiniz. Girişiminize yatırım almanız mümkün. " şeklinde konuştu.