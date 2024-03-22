TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi\'nde yangın sonrası 6 bin fidan dikildi

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 10 hektarlık alanda 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kocaeli Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından Orman Haftası dolayısıyla Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Ada, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, kurum personeli, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte 5 bini defne olmak üzere 6 bin fidan, yangında zarar gören alana dikildi.

Kocaeli Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Buluşmaları kapsamında öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelmesinin ardından etkinliğe katılan Mandal, AA muhabirine, geçen yıl yangın çıkan alanda 6 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Çocukların ve gençlerin iklim değişikliğine karşı bilinçlenmesinin önemine dikkati çeken Mandal, etkinliği farkındalık oluşturmak için Orman Haftası kapsamında düzenlediklerini anlattı.

Bölgede geçen yıl ağustos ayında talihsiz bir yangın yaşandığını ve ağaçların zarar gördüğünü anımsatan Mandal, "Bilimsel ve teknolojik çözümlerle, yaşanan iklim değişikliğine birlikte müdahale etmemiz gerekiyor. Bunun için en önemli değerimiz insan kaynağımız." dedi.

"Bu sahayı orman alanına ve doğaya tekrar kazandıracağız"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Terzi de bölgenin doğal yapısına uygun fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

Fidanların gençlerin geleceğine nefes olacağını dile getiren Terzi, "Yangından sonra sahanın toprak işlemesi yapıldı. Bu sene de 6 bin fidanı toprakla buluşturmak için buradayız. Bölgenin doğal yapısı nedeniyle 5 bin defne fidanı dikilecek. Bu sahayı orman alanına ve doğaya tekrar kazandıracağız. Gençlerimize nefes olarak, onların geleceğine de sunacağız. " ifadelerini kullandı.

Terzi, düzenledikleri etkinliklerle gençlere ve vatandaşlara orman sevgisini aşılamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.