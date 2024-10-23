TÜBİTAK'tan Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi Tanıtımı

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TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024 kapsamında savunma sanayisine yönelik geliştirdiği 9 yeni ürünün lansmanını yapacak, "Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi" ile Türkiye'nin balistik analiz teknolojilerinde geldiği noktayı ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteklediği, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı 2. gününde devam ediyor.

TÜBİTAK, milli teknoloji hamlesi ve tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik altyapısını güçlendiren projelere öncülük ediyor.

TÜBİTAK, SAHA EXPO 2024 kapsamında savunma sanayisine yönelik geliştirdiği 46 farklı teknoloji ve ürünü sergileyerek Türkiye'nin yerli ve milli üretim konusundaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Salon 4'te yer alan toplamda 651 metrekare büyüklüğündeki TÜBİTAK standında TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK RUTE, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK ULAKBİM, TÜBİTAK UME ve TÜBİTAK UZAY gibi birçok birimin geliştirdiği ürün ve teknolojiler sergileniyor.

SAHA EXPO'da ilk defa görücüye çıkacak ürünler

TÜBİTAK, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında ileri teknoloji çözümleri sunan enstitüleriyle, SAHA EXPO kapsamında, birçok yeni ürünü tanıtıyor.

Bu yıl ilk defa sergilenen projeler arasında TÜBİTAK MAM'ın "Milli Muharip Uçak (MMU) Yaşam Destek Sistemi" de olacak. Sistem, pilotların güvenliğini ve sağlığını korumayı amaçlıyor.

"MMU Patlama Önleme Sistemi" ise uçak güvenliği için kritik olan, patlama riskini minimize eden yenilikçi bir önleme teknolojisi olarak öne çıkıyor.

TÜBİTAK SAGE'nin "KIZILGÖZ" ürünü, ileri teknolojili gözetleme ve izleme sistemleri arasında yer alan, üstün performansa sahip yeni bir ürün olarak geliştirildi.

"TİNAD", yenilikçi mühimmat ve hava platformlarına yönelik teknoloji çözümleri sunan, yüksek hassasiyetli bir sistem olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş savunma teknolojilerinde kritik bir bileşen olan "SGN-33P" sistemi hedefe yönelik yüksek etkili çözümler sunuyor.

Savunma ve havacılık sanayisi için enerji verimliliği sağlayan ve yeni nesil platformlara uygun, yüksek performanslı bir motor olan "Detonasyon Motoru" da ilk kez tanıtılacak.

"S-FORCE", modern savaş koşullarına uygun, yüksek güçlü ve hassas bir vurucu sistem olarak dikkati çekiyor.

TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen "Özgün Motor" ile Türkiye, hem raylı ulaşım sistemleri alanında yerli ve milli motor geliştirmiş olacak hem de performans ve verimlilikte uluslararası standartları yakalayacak.

Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi tanıtılacak

TÜBİTAK UZAY, "Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi"nin lansmanını da gerçekleştirerek, Türkiye'nin balistik analiz teknolojilerinde geldiği noktayı ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Lansman, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes'in katılımıyla yapılacak.

24 Ekim'de Salon 4'teki TÜBİTAK standında düzenlenecek basın lansmanında "Yeni Nesil BALİSTİKA Sistemi"nin özellikleri bir demo gösterisi ile sergilenecek.

Stratejik temalı pavilyonlar

TÜBİTAK, SAHA EXPO'daki standının yanı sıra stratejik öneme sahip 3 tematik pavilyonda da yer alıyor.

Yapay Zeka Pavilyonu'nda TÜBİTAK BİLGEM, yenilikçi yapay zeka çözümleri ve ileri teknoloji uygulamalarını sergileyen video gösterimleriyle fuarda boy gösteriyor.

Uzay Pavilyonu'nda TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UME ve TÜBİTAK UZAY, uzay teknolojileri ve uydu sistemlerine yönelik geliştirdikleri 11 farklı ürünü tanıtıyor.

Test ve Sertifikasyon Pavilyonu'nda ise TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK UME, Türkiye'nin test ve sertifikasyon alanındaki yetkinliğini sergileyerek 8 farklı ürünü tanıtıyor.

Geleceği şekillendiren yeni işbirlikleri yolda

SAHA EXPO'nun ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve sektör temsilcileri arasında çeşitli alanlarda 9 işbirliği sözleşmesi imzalandı. TÜBİTAK, etkinlik süresince yeni stratejik işbirliklerine imza atmaya devam edecek.

TÜBİTAK SAGE - BAYKAR firması arasında bu yıl "BOZOK mühimmatlarının siparişi" için işbirliği anlaşması imzalanacak.

SSB, TÜBİTAK BİLGEM ve HAVELSAN arasında ise "TSK Bulut Bilişim Sistemi Kapsamında İşbirliği Protokolü"ne imza atılacak.

Ayrıca TÜBİTAK'ın SAHA EXPO'daki katılımı kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Başkan Yardımcısı İsmail Doğan ve TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes panellere konuşmacı olarak katılacaklar.