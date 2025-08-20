TÜDAV'dan Piri Reis'in İzinde Bilim Seferi - Son Dakika
TÜDAV'dan Piri Reis'in İzinde Bilim Seferi

20.08.2025 11:26
TÜDAV, denizlerin korunması için Piri Reis'in doğduğu yerden bilim seferine başladı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" adlı bilim seferi, denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğine dikkati çekmek amacıyla Piri Reis'in doğduğu Çanakkale'de başladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bilim seferi öncesi Sivil Toplum İçin Destek Vakfı (Turquoise Coast Environment Fund-Turkey) (TCEF) hibe programı tarafından desteklenen projenin tanıtımına ilişkin Kilitbahir Kale Müzesi'nde toplantı düzenlendi.

Açılış programına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Proje Koordinatörü ve TÜDAV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan, seferin Çanakkale'den başlamasının sembolik önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Büyük Türk denizcisi ve kartografı Piri Reis'in doğduğu topraklardan yola çıkıyoruz. Onun denizcilik mirasını ve bilimsel keşif ruhunu, Ege Denizi boyunca yapacağımız çalışmalarla geleceğe taşıyacağız. Bu seferde, biyoçeşitlilik, kirlilik gözlem ve ölçümleri ile denizlerimizin güncel durumu hakkında bilgi toplamak ve halkla deniz bilimi çalışmalarını buluşturmak en önemli hedeflerimiz."

Programda ayrıca ünlü haritacı ve kartograf Piri Reis'in deniz bilimlerine katkıları, denizlerin önemi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi vurgulandı.

TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde Projesi, deniz bilimi ile kültürel mirası buluşturan ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı denizler bırakmayı amaçlayan önemli bir girişim olarak dikkati çekiyor.

Proje kapsamında, Çanakkale'den başlayarak Kilitbahir, Gökçeada, Bozcaada, Foça, Karaburun, Ildır, Alaçatı ve Çeşme limanlarına ziyaretler gerçekleştirilecek.

Deniz seferi boyunca uzman araştırmacılar tarafından ölçüm, örnekleme ve gözlemler yapılırken, liman ziyaretleri esnasında halka açık eğitimler ve farkındalık etkinlikleri düzenlenerek "Denizlerimiz neden önemli? Üzerindeki baskılar nedir? Nasıl korumalıyız?" sorularına yanıtlar sunulacak.

Çalışmalar, deniz biyoçeşitliliği, kirlilik düzeyleri ve iklim değişikliğinin etkilerini izleyerek denizlerin mevcut durumunu ortaya koymayı hedefliyor.

TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde Projesi bilim seferi, deniz biliminin halka ulaştırılması ve denizlerin korunmasına yönelik toplumsal bilincin artırılması amacıyla ağustos sonuna kadar devam edecek.

TÜDAV'a ait MARU araştırma gemisi, 6 araştırmacı ve 2 mürettebatla seferini gerçekleştirmek üzere Çanakkale'den yola çıktı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, Denizcilik, Piri Reis, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

