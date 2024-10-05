Tüfekle Hastane Basan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Tüfekle Hastane Basan Kadın Yakalandı

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü söyleyen kadın, hastanede panik yarattı.

05.10.2024 23:59
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1)TÜFEKLE HASTANE BASIP, 'ÇANTAMDA BOMBA VAR' DİYEN KADIN: BELKİ BİRİLERİ BENİ ÖLDÜRÜR DİYE HASTANEYE GİTTİM

KAHRAMANMARAŞ'ta pompalı tüfekle hastane basıp, 'Benim kalbimi durdurun' diyerek, çantasında da bomba olduğunu söyleyen Birgül G. (45), güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar kameraya da yansırken, Birgül G. sorgusunda, uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü, intihar etmek istediğini ancak yapamayınca hastaneye gittiğini belirterek, "Tüfeği gören olursa belki birileri beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binasında meydana geldi. İddiaya göre Birgül G., oğluna ait ruhsatsız pompalı tüfekle hastanenin acil servisini basıp, 'Benim kalbimi durdurun' dedi. Çantasında da bomba olduğunu söyleyen kadını tüfekle gören sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşarken, bazıları sedye ve masaların altına saklandı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken kadın, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Hastaneye gelen polis ekiplerine teslim edilen Birgül G., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kadın, sorgusunda, amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyledi.

'İNTİHAR ETMEK İSTEDİM AMA YAPAMADIM'

Yıllardır uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü ve bu nedenle de bunalıma girdiğini belirten Birgül G., "Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.

'TÜFEKLE ACİLDE ÇALIŞAN KİŞİLERE ATEŞ ETSEYDİ NE OLACAKTI?'

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli de hastaneye gidip sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, olayla ilgili bilgi aldı, Tiyekli, "Bugün, Kahramanmaraş Çocuk Hastanesi'nde sağlıkta şiddetin kenarından dönüldü. Bir kadın elinde pompalı tüfekle acil servise girmiş, çantasında da bomba olduğunu söyleyerek çalışanları tehdit etmiş, kendini öldürmelerini istemiş. Ne olduğunu anlayabilmiş değiliz ama bütün çalışma arkadaşlarımız çok korkmuş, çok kötü durumdalar, olayı anlamaya çalışıyoruz. Ama burada trajik olan olaylar var. Kapının girişinde metal detektör var ama atıl durumda bırakılmış. Hastaneler bu kadar başıbozuk ve sahipsiz bırakılmamalı. Daha önce sağlıkta tedbir olarak metal detektörlerin konulacağı söylenmişti. Bu kişi elindeki pompalı tüfekle acilde çalışan kişilere ateş etseydi ne olacaktı?" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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