Tuğçe Aslan: Depremle Değişen Girişimcilik Hikayesi - Son Dakika
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Tuğçe Aslan: Depremle Değişen Girişimcilik Hikayesi

Tuğçe Aslan: Depremle Değişen Girişimcilik Hikayesi
06.08.2025 11:23
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Hatay'da 60 kişiye istihdam sağlayan kadın girişimci, deprem sonrası afetzedelere yemek hizmeti veriyor.

Hatay'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurduğu iş yerinde yaptığı yemekleri hastane, otel ve okullara servis eden kadın girişimci, 60 kişiye de istihdam sağlıyor.

Arsuz ilçesinde yaşayan Tuğçe Aslan, 2012'de Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra babasının yemek servisi (catering) hizmeti sunan iş yerinde çalışmaya başladı.

Babasının yanında yaklaşık 10 yıl çalışarak deneyim kazanan Aslan, kentin yöresel lezzetlerini yapıp dondurarak bunları yurt dışına gönderebilmek amacıyla kendi iş yerini kurmaya karar verdi.

Aslan, bu kapsamda katma değerli yöresel ürün üretimi projesi hazırlayarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı kapsamında kabul edilen Aslan, 500 bin avroluk yatırımına yüzde 80'e yakın hibe desteği aldı.

Destekle Karaağaç Mahallesi'nde iş yerini kuran Aslan, burada yapacağı yöresel ürünleri saklayabilmek amacıyla da soğuk hava deposu oluşturdu.

İşletmesini açmaya hazırlandığı dönemde 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşanmasıyla Aslan, yöresel lezzetleri yapıp ihracata gönderme hedefini erteledi.

Aslan, iş yerinde depremden etkilenenlere destek olabilmek amacıyla yemek yapmaya başladı.

Çeşitli kurumların da katkısıyla Aslan, işletmesinde afetzedeler için yaklaşık 1,5 yıl yemek yaptı.

Şu anda işletmesinde hastane, otel ve okullar için günlük 5 bin kişilik yemek yapmayı sürdüren Aslan, 60 kişiye de istihdam sağlıyor.

Yöresel ürünleri yurt dışına pazarlamayı hedefliyor

Tuğçe Aslan, AA muhabirine, işletmesinin açılışının yapılacağı dönemde 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığını söyledi.

Depremle ellerindeki imkanları afetzedelere yardım için kullandıklarını anlatan Aslan, "Aslında planlamamız tamamen yöresel ürünler ve ihracat üzerineydi fakat depremle bölgenin koşullarına göre değişiklik gösteren bir hizmet anlayışımız oldu." dedi.

Aslan, afetin ardından kentte yemek ihtiyacının karşılanması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Şu anda işletmesinde çeşitli kurumlar için günlük yemek yapmanın yanı sıra depremler nedeniyle ertelediği yöresel lezzetleri ihracat hedefini gerçekleştirmek için de çalışmalar yaptığını anlatan Aslan, "İlk önce yurt içi pazarıyla başlayıp daha sonra yurt dışına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an İngiltere bağlantılarımız var, görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

TKDK İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy da iş yeri açabilmesi için hibe desteği sağladıkları Tuğçe Aslan'ın deprem sürecinde toplumsal görev üstlenerek afetzedelerin yanında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tuğçe Aslan: Depremle Değişen Girişimcilik Hikayesi - Son Dakika

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