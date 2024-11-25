TÜGİAD Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Önemli Mesaj - Son Dakika
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TÜGİAD Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Önemli Mesaj

TÜGİAD Başkanı\'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Önemli Mesaj

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, birleşik bir mücadele çağrısında bulundu.

25.11.2024 17:10  Güncelleme: 17:11
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TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında "Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun haline geldi. Birlikte 'dur' diyelim" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir hassasiyet konusu olan şiddet olayları, artık topyekün mücadele edilmesi gereken bir noktaya gidiyor. Bu nedenle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, çok daha fazla önem arz ediyor. Bu önemli günde, kadına karşı şiddetin dünya genelinde en aza indirilmesi, kadınlarımızın haklarını, özgürlüklerini ve eşitliğini savunmak için bir araya gelerek sesimizi yükseltmeliyiz. Kadın, hayatın kendisi, medeniyetin temel taşıdır. Toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde en önemli rolü oynayan kadınlarımız, sadece birer anne, eş değil, aynı zamanda toplumun her alanında aktif rol alan bireylerdir. Onların başarıları, toplumumuzun başarılarıdır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımıza her zaman büyük değer vermiş ve siyasi haklar dahil olmak üzere birçok alanda eşitlik sağlamıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada kadın haklarına öncülük eden bir ülke haline getirmiştir. Ne yazık ki, ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddet vakalarında artış gözlemliyoruz. Bu durum, hepimizi derinden üzüyor ve endişelendiriyor. Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun haline geldi. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için hepimiz duyarlı olmalı ve birlikte 'dur' demeliyiz.Türkiye Genç İş İnsanları Derneği olarak, kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda farkındalık yaratmak, yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Politika, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGİAD Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Önemli Mesaj - Son Dakika

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