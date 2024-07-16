Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıkladı - Son Dakika
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Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini açıkladı

Tuğrul Türkeş, Osman Kavala\'yı ziyaret edeceğini açıkladı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı. Türkeş, Kavala'nın yeniden yargılama talebinin reddedilmesini eleştirerek, dosyanın hızlı bir şekilde karara bağlanmasını şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Türkeş ayrıca, Kavala'nın avukatının kendisinin arkadaşı olan Mürteza Zengin'in yeğeni olmasının ilgisini çektiğini söyledi.

16.07.2024 13:22
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(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini "İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu" diyerek açıkladı. Türkeş, Kavala'nın yeniden yargılama talebinin reddedilmesini ise "Yarım saat içinde karar veriyorsanız, dosyanın 30 klasörüne hakimsiniz demek ki" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Avrupa Konseyi'nde de tartışmalara yol açan Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'nın durumuna ilişkin konuştu. MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya verdiği röportajda, Gezi davası tutuklusu iş insanı Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.

Türkeş, Kavala'yı ziyaret etmek için Adalet Bakanı'ndan izin istediğini açıkladı

Avrupa Konseyi Türkiye Raportörü Stefan Schennach'ın Kavala ve HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ziyaretlerinde aracı olduğunu söyleyen Türkeş, kendisinin de Kavala'yı ziyaret edeceğini, ziyaret için Adalet Bakanı'ndan izin istediğini şöyle açıkladı:

"Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum."

Türkeş, isim vermeden Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum'un "milli yargı" tarifini "Ülkenin yararına bir şey yapıyor musun yapmıyor musun, millilik böyle ölçülür. Türkiye çok önemli bir coğrafyadadır, bir devlet geleneği vardır" diyerek eleştirdi.

"Hilal Zengin benim arkadaşım olan Mürteza Zengin'in yeğeni. Böyle olmasa ben ilgilenmeyecek miydim?"

Türkeş, eski dostu AKP Milletvekili Mürteza Zengin'in yeğeni Hilal Zengin'in Osman Kavala'nın avukatlığını üstlendiği için davayla ilgilendiği iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Sosyal medyada, 'Tuğrul Türkeş'in bu davayla niye ilgilendiği belli oldu' diyenler var. Hilal Zengin benim arkadaşım olan Mürteza Zengin'in yeğeni. Böyle olmasa ben ilgilenmeyecek miydim? Kafaya bak sen. Adama kızıl milyarder diyorlar. Milyarder olmanın Türk Ceza Kanunu'nda bir yeri mi var? Açık yeşil milyarder, turuncu milyarder mi diyeceğiz? Kaldı ki iddialar doğruysa Osman Kavala bir turuncu milyarder."

"Yarım saat içinde karar veriyorsanız, dosyanın 30 klasörüne hakimsiniz demek ki"

Türkeş, Osman Kavala'nın yeniden yargılama talepli başvurusunun reddedilmesine ilişkin "Heyet oluşturulduktan yarım saat sonra ret kararı verdi. Ben buna 'manidar' derim. 16 sayfalık bir dilekçeyi ben yaklaşık bir saatte okudum. Hukukçu değilim ama iyi kötü anlarım bu işlerden. O yarım saat içinde savcıdan da mütaala almışlar. Muhakkak ki çok etkin ve dehşetli çalışıyorlar. Ama yarım saat içinde karar veriyorsanız, dosyanın 30 klasörüne hakimsiniz demek ki. Halbuki adam 7 senedir içeride, 7 gün daha beklerdi. Allah razı olsun, mevzu bahis uzun tutuklama süresi olunca hassasiyet göstermişler anlaşılan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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