TÜGVA'da Yaz Tatili Eğitimleri

Mardin'de öğrenciler, okulların tatil edilmesinin ardından yaz tatillerini Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "İcathane Atölyesi"nde değerlendirdi.

Merkez Artuklu ilçesindeki TÜGVA İl Temsilciliğinde açılan İcathane Atölyesi'ne katılan 50 ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencisi, yapay zeka, robotik kodlama ve 3 boyutlu tasarım gibi alanlarda eğitim aldı.

Öğrenciler merkezde atölye çalışmaları dışında kitap okuma ve oyun oynama fırsatı da buldu.

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Kurtay, AA muhabirine, yaz kampları yaptıklarını ve bu kamplarda çocuk ve gençlere çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Bu yaz tatili boyunca 50 çocuk ve gencin aktif şekilde İcathane Atölyesi'nden faydalandığını belirten Kurtay, şunları kaydetti:

"Burada gençler 3D yazıcıdan diledikleri grafik tasarım ve çizimi çıkarabiliyorlar. Robotik kodlamayla gençler yazılım yapıp robot üretebiliyorlar. Robotik kodlamanın kurucusu El Cezeri'nin bu topraklarda büyüdüğünü, yetiştiğini biliyoruz. Geçmiş dönemlerde Kasımiye Medresesi'nde aktif olarak bu robotik kodlamaların yapıldığını da biliyoruz. Bu gençlik geçmişiyle bağ kurabilen ve gelecekte 'ben de söz sahibiyim' diyebilecek şekilde bu atölyelerden faydalanabiliyor. Bu merkezlerde, dünyaya, bilime, ülkemize, milli teknoloji hamlemize, yeni Aziz Sancarlar, El Cezeriler yetiştirip ülkemize katkı sunmayı hedefliyoruz."