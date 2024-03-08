TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gençlik Buluşması'na katıldı

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakfı tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki programda konuşan Beşinci, vakfın kısıtlı imkanlar, büyük hayaller, kadim emeller ve bir avuç sevdalı genç ile çıktığı bu yolda 81 il, 605 ilçe ve 400 bini aşkın üyeyle Anadolu'nun dört bir tarafındaki her bir gence adil ve karşılıksız hizmet üreten, günümüzün dünya üzerindeki en önemli Müslüman gençlik hareketlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Beşinci, son 18 ayda yaptıkları projelere ilişkin, "Yaklaşık 500 bin ortaokullu öğrencimize eğitim yuvası olduk, icathanelerde buluştuk. 210 bin liseli gencimizle kamplarda bir araya geldik, münazaralar yaptık. 150 bini aşkın üniversiteliye akademi olduk, yurt ve burs imkanı sağladık. 120 bin ailemizle hünerhanede buluştuk, aile piknikleri yaptık. 250 bin insanımızla 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde tek yürek olduk. Bunlar gibi birçok projeyle milyonlarca gencimizin hayatına dokunduk." ifadelerini kullandı.

Gençliğin gece gündüz demeden çalıştığını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gördüklerini söyleyen Beşinci, "Bizler için çok değerlisiniz, biz sizinle büyüdük. Gerçek bir davaya mensup olmayı, vatana sevdalı olmayı, millete yar olmayı sizden gördük. Tüm gençlerimiz ve gençliğimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Beşinci, Türkiye gençliğinin gümbür gümbür geldiğini, içi alev alev iman, dışı pırıl pırıl bir millet, içi dışına hakim, dışı içine köle bir gençlik geldiğini, yeni bir dünyanın kurulduğunu ifade etti.

Filistin'de kaybedilen her canın kendi canları, zalimin zulmüne uğrayan her insanın kendilerinin acısı olduğunu kaydeden Beşinci, Kubbetü's- Sahra'nın saflarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını bu gençlikle doldurana kadar çalışacaklarını vurguladı.