TÜGVA ve TİKA'dan Üsküp'te İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜGVA ve Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü, TİKA desteğiyle Üsküp'te iftar programı düzenledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

TÜGVA ve Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü tarafından TİKA destekleriyle Üsküp'teki bir otelde düzenlenen "Gençlikte Birlik, Gönülde Kardeşlik" iftar programına, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, burada yaptığı konuşmada, Vakfın 81 ilde, 605 ilçede Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bütün gençlere hizmet üreten Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Çalışmalarının temelinde gençlerin bulunduğunu aktaran Beşinci, "Yaklaşık 13 ana proje ile beraber milyonu aşkın gencimizin hayatına dokunuyoruz, gönüllerine giriyoruz, kalplerinde olmak için çaba sarf ediyoruz. Bizler istiyoruz ki, ayağı yere sağlam basan klas duruşlu entelektüel gençler yetişsin. Asil ve soylu öfkesi olan gençler yetişsin. 15 Temmuz'u unutmayan, 28 Şubat'ı unutmayan, kadim Filistin topraklarını unutmayan bir gençlik yetişsin." diye konuştu.

Türk Gençlik Kulübü Genel Başkanı Sercan Züber de gençler arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren bu tarz organizasyonların gelecekte çok daha güçlü bir dayanışmanın temellerini attığına inandıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı TÜGVA ve TİKA'ya teşekkür eden Züber, "Bizler Balkanlarda yaşayan gençler olarak tarihimizden aldığımız kardeşlik mirasını bizden sonraki nesillere aktarmakla sorumluyuz." dedi.

Ülkede hizmet veren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can da konuşma yaparak, katılımcıların gelecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Üsküp, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:16:16. #7.13#
SON DAKİKA: TÜGVA ve TİKA'dan Üsküp'te İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.