TÜİK Trakya'da ekim sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısını 808 bin 967 olarak duyurdu - Son Dakika
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TÜİK Trakya'da ekim sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısını 808 bin 967 olarak duyurdu

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TÜİK verilerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 808 bin 967 oldu. Bu araçların 404 bin 303'ü Tekirdağ, 218 bin 46'sı Edirne, 186 bin 618'i Kırklareli'nde kayıtlı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 808 bin 967 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Tekirdağ'da 404 bin 303, Edirne'de 218 bin 46, Kırklareli'nde ise 186 bin 618 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ekim ayında 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kaynak: AA
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