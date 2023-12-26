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Tüketici Birliklerine Yapılan Şikayetlerde Fahiş Kira Artışı Öne Çıktı - Son Dakika
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Tüketici Birliklerine Yapılan Şikayetlerde Fahiş Kira Artışı Öne Çıktı

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bu yıl tüketici birliklerine yapılan 11 bin şikayetin çoğunun ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarından kaynaklı fahiş kira artışı şikayeti olduğunu belirtti. Ayrıca, dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik şikayetlerde de artış yaşandığı ifade edildi.

Tüketici Birliklerine Yapılan Şikayetlerde Fahiş Kira Artışı Öne Çıktı
26.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 11:05
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Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, tüketicilerin, satın aldıkları ürün ve hizmete yönelik yaşadıkları mağduriyeti gidermek amacıyla 61 ildeki tüketici birliklerine bu yıl 11 bin civarında şikayet yaptığını belirterek, "Bu yıl en fazla ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarından kaynaklı fahiş kira artışı şikayet edildi" dedi.

Neşet Gündüz, tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmete yönelik yaşadıkları mağduriyeti gidermek amacıyla 61 ildeki tüketici birliklerine yaptığı başvuru sayısının, önceki yıllara göre arttığını söyledi. Bu yıl ülke genelinde tüketici birliğine yaklaşık 11 bin şikayette bulunulduğunu belirten Gündüz, şikayetlerin yüzde 70'inin ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar, gıda güvenliği ile fiyatı, mesafeli satış ve kargo hizmetindeki mağduriyeti kapsadığını dile getirdi.

Gündüz, "2023 yılında tüketicilerimizden gelen en çok şikayet, fahiş fiyat artışı oldu. Fiyat artışından dolayı 1976 şikayet yapıldı. Sonrasında gıda fiyatları hakkında şikayet aldık. Raf ile kasa fiyatı arasındaki fark, stokçuluk ile fiyat artışı konularında 1922 şikayet aldık. Kentsel dönüşümden kaynaklı tüketici endişeleri ve müteahhitler hakkında şikayetler arttı. Kentsel dönüşüm konusunda 815 şikayet yapıldı. Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarından kaynaklı tahliye taahhütnamesine yönelik 713 şikayet birliklerimize ulaştı. İnternet ortamında yapılan alışverişten kaynaklı 677 şikayet yapıldı" dedi.

DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞ

Gündüz, şikayetler arasında geçmiş yıllara göre, 'Kargonuz gönderildi. Teslim almadığınız için ücretini ödemelisiniz. Ödemezseniz icraya verileceksiniz' yazılı mesajlara yönelik dolandırıcılık faaliyetleri hakkında şikayette artış yaşandığını vurguladı. Kargo firması adına atılan mesajlara yönelik 623 şikayet aldıklarını aktaran Gündüz, "Bunların yanı sıra tüketici birliklerine, hakem heyetleri kararı, banka promosyonu, kredi kartı aidatı, kedi ve köpek maması fiyatı, mesafeli satışlarda şirketlerin 'stokta yok' uyarısıyla sipariş iptali ve fiyat artırması gibi farklı konularda çok sayıda şikayetler yapıldı" dedi.

Kaynak: DHA
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Antalya, kiracı, Dolandırıcılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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