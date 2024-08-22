Tüketiciler Birliği, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Tüketiciler Birliği, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Tüketiciler Birliği, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Tüketiciler Birliği, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle suç duyurusunda bulundu. Birlik Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ceyhan'ın insanları korkuya sevk ettiğini iddia etti.

22.08.2024 14:16
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Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı uzman isimlerin, çıktıkları televizyon programlarında, maymun çiçeği virüsünün daha ölümcül olduğu yönünde korku saldıklarını iddia etti.

Ceyhan'ın da çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla insanları korkuya sevk ettiğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Mehmet Ceyhan, geçen gün bir açıklama yaptı, 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacakmış.' dedi. Niye, çünkü kafaya koydular. Aşıyı yapacaklar onun için pandemi ilan ediyorlar. Pandemi olduğu için aşı yapılmıyor. Bu gerçekleri millet gördü. Bu kişi hakkında yanıltıcı bilgi ile insanları korku ve paniğe sevk etmekten suç duyurusunda bulunduk. Yargıda da görüşeceğiz. Bu o kadar basit değil. Bu milleti bu şekilde hizaya getiremezsiniz. Bu millet küreselcilerin hedefine asla alet olmayacak."

Şahin'e, birlik üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tüketiciler Birliği, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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