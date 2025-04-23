Tulipmania 2025 Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Tulipmania 2025 Sergisi Açıldı

Singapur'da Türkiye'nin katkısıyla 'Tulipmania 2025' sergisi, 12 Mayıs'a kadar açık olacak.

23.04.2025 11:11
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Singapur'un dünyaca ünlü kamu parklarından "Gardens by the Bay" ile Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliğinin işbirliğiyle "Tulipmania 2025" lale sergisi açıldı.

Büyükelçilik tarafından AA'ya yapılan yazılı açıklamaya göre, Gardens by the Bay tarafından her yıl düzenlenen tematik çiçek sergileri kapsamında, 2025 itibarıyla Türkiye, üçüncü kez kültürel içerik sağlayıcı ülke olarak etkinliğe katıldı.

Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği, Gardens by the Bay, Türk Hava Yolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, önceki yıllardaki kültürel işbirliği, kapsam ve etki bakımından daha da genişletilerek "Tulipmania" adı altında Türk tarihinden ve estetik geleneğinden ilham alan kültürel faaliyetler düzenleniyor.

Serginin açılışına, Singapur Eğitim Bakanı Chan Chun Sing, Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli ve Gardens by the Bay Üst Yöneticisi (CEO) Felix Loh katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Gönenli, Tulipmania 2025'in düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek serginin Singapur ile Türkiye arasında mevcut dostluk, stratejik ortaklık ve kültürel yakınlık ilişkilerini yansıttığını ve Singapur'un 60. kuruluş yıl dönümünü de bu vesileyle kutladıklarını dile getirdi.

Gönenli, serginin Çanakkale'den Göbeklitepe'ye, Türkiye'nin zengin kültürel ve tarihi mirasını yansıttığına ve iki ülke halkları arasında köprü kurma amacını taşıdığına dikkati çekti.

Singapur'da 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından ayrılmadan evvel son etkinliğinin bu sergi olmasından özellikle memnuniyet duyduğunu dile getiren Gönenli, kültürel programa katkıda bulunan tüm destekçilere, sponsorlara ve sanatçılara teşekkür etti.

Sergi 12 Mayıs'a kadar açık

12 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak Tulipmania 2025 sergisinde, yaklaşık 65 bin lale Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasını simgeleyen görsel öğeler etrafında düzenlendi. Bunlar arasında Truva Atı, Göbeklitepe, Mardin evleri ve Kapadokya balonları yer aldı.

Sergide, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel sanat ve tasarım ürünleri de yer alıyor.

Ayrıca sergi kapsamında, ebru ve müzik performansları, Türk müziği geleneği, makam yapısı, ritmik unsurlar ve enstrümantal çeşitlilik üzerine dersler ve konser gibi pek çok etkinlik düzenlendi.

Serginin 12 Mayıs'a kadar 300 binin üzerinde ziyaretçi tarafından gezilmesi öngörülüyor. Etkinlik süresince Gardens by the Bay tarafından yürütülen sosyal medya temelli tanıtım kampanyası "Snap and Win" kapsamında, ziyaretçiler sergi alanında çektikleri fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaşarak Türk Hava Yolları işbirliğiyle sağlanan ödüller için çekilişe katılabiliyor.

2023'te Tulipmania'da ilk defa Türkiye temalı ve "Origins of the Tulip" adlı bir içerik yer almış, 2024'te ise "Göl" teması çerçevesinde kültürel işbirliği sürdürülmüştü.

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Kaynak: AA

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