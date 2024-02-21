Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı'nda müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika
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Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı'nda müzikseverlerle buluşuyor

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı\'nda müzikseverlerle buluşuyor

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı'nın tarihi bekleme salonunda 2 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak. Konserde farklı temalar işleyen Uğurlu, bestelerini seslendirip doğaçlamalar yapacak. Konserin finalinde kaval sanatçısı Murat Toraman'la aynı sahneyi paylaşacak Uğurlu, Yeşilçam melodileri üzerine doğaçlamalar yapacak.

21.02.2024 12:47
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Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı'nın tarihi bekleme salonunda 2 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.

Her konserinde farklı bir konu ile dinleyicilerini karşılayan sanatçı, iki farklı temayı işleyeceği konserde bestelerini seslendirip, doğaçlamalar yapacak.

Sanatçı, "Doğu Ekspresi" eserini, sanayi devriminin ardından Anadolu'nun demir ağlarla tanışması, ilk tren hatları ve ilk gar binalarının görüntüleri eşliğinde yorumlayacak.

Orta Doğu'da Osmanlı'nın son parası ile yapılan rayların yok oluşu ve Orta Doğu'nun son günlerdeki görüntüleri, "Hicaz Ekspresi" eserinde sanatçıya eşlik edecek.

Başarılı sanatçı, "Cumhuriyet Trenleri" eserini, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından başlayıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri anlatmak için trenle yaptığı yolculukların görüntüleri eşliğinde yorumlayacak. Atatürk'ün özel treniyle Ankara'da sonsuzluğa yürüyüşü de görüntüler eşliğinde anlatılacak.

???????Konserin finalinde kaval sanatçısı Murat Toraman'la aynı sahneyi paylaşacak Uğurlu, Yeşilçam'ın unutulmaz melodileri üzerine doğaçlamalar yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Sirkeci Garı'nda müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika

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