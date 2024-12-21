TÜM BEL-SEN\'in 34. Yıl Dönümü Kutlandı

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(ANKARA) - Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın (TÜM BEL-SEN) 34'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Tüm Bel-Sen'in emek ve demokrasi mücadelesinde Türkiye tarihine geçen bir yeri vardır" dedi.

Başkan Güner, TÜM BEL-SEN'in 34'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt'a nice 34 yıl dileğinde bulunan Güner, şunları söyledi:

"TÜM BEL-SEN'in emek ve demokrasi mücadelesinde Türkiye tarihine geçen bir yeri vardır. Kuruluşundan bugüne kadar yaşamını sürdürdüğü 34 yıl boyunca Türkiye'de sadece çalışanların haklarının korunması, kamu emekçilerinin haklarının geliştirilmesi anlamında değil Türkiye'nin içerisinde bulunduğu demokratik, siyasal zeminde hayatın hemen her alanında TÜM BEL-SEN bugüne kadar var olmuştur. İnanıyorum ki bundan sonra da nice 34 yıllar daha TÜM BEL-SEN Türkiye'de bu demokratik platformlarda çalışmalarını sürdürecek, Türkiye'nin demokrasi tarihinde ve geleceğinde yerini koruyacaktır. Bundan sonraki her süreçte de kamu emekçileri ile emek ve demokrasi mücadelesine katkı veren herkesle de omuz omuza olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sendikanın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen görev alan herkese şükranlarımı sunuyorum."