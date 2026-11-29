Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Taşyapı Şişli Etkinlik Merkezi’nde 750 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel kurulda federasyonun kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar ve 2027 yılı için planladığı projeler ele alındı. Konuşmalarda gençlerin spora katılımı, sağlık alanındaki çalışmalar ve sivil toplumun toplumsal sorunlara çözüm üretmedeki rolü öne çıktı.

Programın genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi, sunuculuğunu ise Dr. Umut Elbir üstlendi. Elbir, açılışın ardından genel kurul gündemini katılımcılarla paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından TÜMBİFED Tanıtım Gösterimi yapıldı.

GENEL KURUL DİVANI OLUŞTURULDU

Mahmut Ekşi’nin başkanlığında oluşturulan divan kurulunda Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Uğur Özgöker, Av. Bedia Teymur, Dr. İlker Karbuz ve Can Çobanoğlu üye olarak görev aldı.

DR. İLKER KARBUZ FEDERASYONUN VİZYONUNU ANLATTI

TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz, federasyonun vizyonunu ve bu vizyonun yeni dönem çalışmalarına nasıl yansıyacağını anlattı. Bürokratların ve iş insanlarının bilgi ve deneyimini ortak projelerde buluşturan federasyonun, farklı alanlardaki paydaşlar arasında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Karbuz, federasyonun proje gündemini istişareye dayalı bir çalışma anlayışıyla şekillendirdiğini ifade etti.

MEHMET HÜSREV 2027 YILI HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, federasyonun kuruluşundan bu yana sağlık, enerji, tarım, hayvancılık, spor, kültür ve sanat, göç ve stratejik araştırmalar alanlarında yürüttüğü çalışmaları özetledi. KKTC’de düzenlenen zirvelerden Uluslararası Rize Ayder Forumu’na kadar pek çok proje ve etkinliği bir kitapta derlediklerini belirten Hüsrev, 2027 yılında da önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bürokratların ve iş insanlarının ortak değerler etrafında bir aile oluşturduğunu vurgulayan Hüsrev, federasyonun Türkiye’nin, milletimizin ve Türk dünyasının yararına çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Uzun süredir çözüm bekleyen küresel sorunları gündeme taşıdıklarını ve bu konularda çözüm önerileri geliştirdiklerini ifade etti.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER SİVİL TOPLUMUN ROLÜNE DEĞİNDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmayı güçlendirmede ve ortak sorunlara çözüm geliştirmede önemli bir rol üstlendiğini söyledi. TÜMBİFED’in farklı kesimleri bir araya getiren çalışmalarını değerli bulduğunu belirten Sözer, bu iş birliklerinin yeni dönemde de gelişmesini temenni etti. Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Sözer, yeni yönetime başarılar diledi.

GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI SAFA KOÇOĞLU GÜRSOY AİLELERİN SPORA DESTEĞİNİ VURGULADI

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, gençlerin erken yaşta sporla tanışmasında ailelerin desteğinin önemine değindi. Düzenli sporun gençlerin gelişimine katkı sağladığını belirten Koçoğlu Gürsoy, Türk sporcuların başarılarının gençleri spora teşvik ettiğini ifade etti.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU GENEL KURULA TELEFONLA KATILDI

Hafta sonu programının yoğunluğu nedeniyle genel kurula telefon bağlantısıyla katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, TÜMBİFED’in yeni yönetimini tebrik etti ve federasyona çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakamların, belediye başkanlarının, genel müdürlerin, daire başkanlarının, iş insanlarının ve spor camiasının tanınmış isimlerinin de katıldığı genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.