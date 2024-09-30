Tümör Ameliyatı ile Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Tümör Ameliyatı ile Sağlığına Kavuştu

Hatay'dan Diyarbakır'a gelen Şaziye B, laparoskopik yöntemle tümöründen kurtuldu ve ertesi gün taburcu oldu.

30.09.2024 16:49
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Hatay'dan kalın bağırsağında tümör teşhisi ile Diyarbakır'a gelen 45 yaşındaki Şaziye B, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde gerçekleştirilen laparoskopik müdahale ile sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, rektumda tespit edilen tümör nedeniyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şaziye B'ye bölgenin en ileri teknolojilerinden biri olan TAMIS-NOTES (Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi - Doğal Açıklıklardan Transluminal Endoskopik Cerrahi) yöntemi uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cerrahi Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, bölgede iki yıl önce uygulanmaya başlanan bu yöntemi 15'inci kez gerçekleştirdiklerini belirterek, ameliyatta hastaya hiçbir kesi uygulanmadan, laparoskopik yöntemle tümörün çıkarıldığını, hastayı ameliyatın ertesi günü taburcu ettiklerini ifade etti.

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Abit Yaman da herhangi bir kesi yapmadıkları için hastanın ameliyat sonrası hemen günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldiğini belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Umuyoruz ki patoloji sonuçları da olumlu gelir ve başka bir tedaviye gerek kalmaz. Kliniğimizde son teknolojiyle kapalı kanser ameliyatlarını başarıyla uyguluyoruz."

Sağlığına kavuşan Şaziye B. ise kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrendiğinde Diyarbakır'da kesi yapılmadan bu ameliyatın gerçekleştirildiği bilgisini aldığını kaydetti.

Şaziye B, "Ameliyatımı burada oldum, ertesi gün normal yaşantıma döndüm. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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