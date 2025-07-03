Tunç ve Van Weel Arasında Adli İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Tunç ve Van Weel Arasında Adli İşbirliği Görüşmesi

Tunç ve Van Weel Arasında Adli İşbirliği Görüşmesi
03.07.2025 20:48
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Adalet Bakanı Tunç, Hollanda ile adli işbirliğini artırma ve iade taleplerini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temasları kapsamında Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel ile Lahey'de bir araya geldi.

Tunç, Hollanda Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, ülkeler arası adli işbirliğinin önemini vurgulayarak, genel olarak adli yardımlaşma alanındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve iyi ilişkiler çerçevesinde yapıcı ve olumlu bir şekilde seyretmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Hollanda adli mercilerinden FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik iade taleplerinin bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Bu örgütlerin uluslararası boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda, dost ve müttefikimiz olan ülkelerin de aynı hassasiyetle hareket etmesi önem taşımaktadır." dedi.

Tunç, Türkiye'nin, 40 yılı aşkın süredir PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek, Hollanda'dan gerek FETÖ gerek PKK terör örgütü üyelerine yönelik iade taleplerinin yerine getirilmesinin önemine değindi.

Mesih Mehmet Paşa Camisi'ne ait tarihi çini karo, Bakan Tunç'a teslim edildi

Görüşmenin ardından 2005 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan İstanbul'un Fatih ilçesindeki Mesih Mehmet Paşa Camisi'ne ait çini karo, Hollandalı Bakan David van Weel tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teslim edildi.

Teslim töreninde, kültür varlıklarının korunmasının önemini anlatan Tunç, sadece iki ülkenin adalet bakanlıkları arasında yürütülen adli işbirliğinin değil, aynı zamanda tarih, kültür ve ortak insanlık mirasının korunmasına yönelik önemli bir adımın atıldığını söyledi.

Tunç, "Kültürün ve ortak insanlık mirasının korunması yönünde atılan örnek bir adımı birlikte kayda geçiriyoruz. Bugünkü buluşmamızın özel ve anlamlı bir sonucu da ülkemizde yasa dışı yollarla çıkarılmış çininin iadesinin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Çininin bir müzayedede Hollanda'da satıldığının tespitinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlıklarınca girişimlerde bulunulduğunu, ardından da Adalet Bakanlığı tarafından hukuki sürecin başladığını anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Başta Adalet ve Güvenlik Bakanı Sayın David van Weel olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Süreç tamamlandı, ülkemize iadesi sağlanmış oldu. Bugün de fiilen bunu Sayın Bakan'ın elinden almanın mutluluğu içerisindeyiz."

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı van Weel de "Bugün iade edilen çini boyut olarak küçük olabilir ama çok daha büyük bir şeyi sembolize ediyor. Birlikte çalışmaya, elimizden geldiğince birbirimize yardım etmeye ve suçla mücadelede birlik olmaya olan bağlılığımızı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Hollanda Adalet Bakanı'nı Türkiye'ye davet ederek, "Sizleri en kısa zamanda Türkiye'de misafir etmek isteriz. Tarihi Mesih Mehmet Paşa Camisi İstanbul'da ve bu çinilerin devamı orada, sizleri gezdirmek, misafir etmek isteriz." dedi.

Tunç, mevkidaşına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ana kubbesi şeklindeki vazoyu hediye etti.

Bakan Tunç'un ziyaretinde Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hatice Seval Arslan ve Lahey Adalet Müşaviri Abdullah Ömeroğlu yer aldı.

Kaynak: AA

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