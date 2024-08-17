Tunceli'de çıkan orman yangınının sebebi açıklandı - Son Dakika
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Tunceli'de çıkan orman yangınının sebebi açıklandı

Tunceli\'de çıkan orman yangınının sebebi açıklandı

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kocakoç köyü Boylu mezrasında çıkan orman yangınının elektrik tellerinden araziye düşen kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirtildi. Yangında 150 dönüm alan zarar gördü.

17.08.2024 13:14
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TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada dün gece saatlerinde Kocakoç köyü Boylu mezrasında çıkan ve 150 dönüm alana zarar veren orman yangınına, elektrik tellerinden araziye düşen kıvılcımların neden olduğu belirtildi.

Merkeze bağlı Kocakoç köyü Boylu mezrası yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ile polis ve jandarmaya ait TOMA'lar sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, köylülerin de desteğiyle yerleşim yerine sıçramadan 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Sabaha kadar süren çalışmalarda 150 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangının çıkış sebebinin aydınlatma direklerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi neticesinde kıvılcım çıkarması ve çıkan kıvılcımın araziye düşmesi sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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