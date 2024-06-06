Tunceli\'deki Munzur Vadisi Milli Parkı\'nda 300 Kişiyle Çöp Toplandı

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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda "Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında 300 kişinin katılımıyla çöp toplandı.

Valilik tarafından doğanın korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 300 kişi, araçlarla il merkezinden alınarak milli parkın Miskisağ mevkisine getirildi. Gerekli hazırlıkların ardından katılımcılar, gruplara ayrılarak milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

Torbalara konulan atıklar, daha sonra belediye ekiplerince araçlara yüklenerek kent çöplüğüne taşındı.

Vali Tekbıyıkoğlu, etkinlik sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzellikleriyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Çevre Haftası nedeniyle milli parkta etkinlik düzenlediklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Biz, içinde yaşadığımız tabiatın hakimi değiliz ve bunun sadece parçasıyız. Aslında oyunu ve kuralları da koyan doğanın bizzat kendisi. İnsanoğlu teknoloji üretmesine rağmen halen doğanın kudreti, insanın kuvvetinden çok daha yüksek vaziyette. Doğaya karşı menfi bir teshir olduğunda zamanla karşılık veriyor. Eğer fabrika bacaları fazla çalışıyorsa küresel ısınma oluyor, sera gazı etkisi oluyor. Dere yataklarına ev yapıyorsak bir müddet sonra sel yatağı alıp o evleri götürüyor ya da kıyıları dolduruyorsak bir şekilde deniz buna tekrar geri müdahale ediyor."

"Buradaki insanlarımızın muazzam çöp disiplini var"

Tekbıyıkoğlu, insanoğlunun yaşamını devam ettirmesi için doğaya uygun yaşam formunu tatbik etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tunceli'de yaşayanların doğayı çok sevdiğini anlatan Tekbıyıkoğku, "Buradaki insanlarımızın muazzam çöp disiplini var. Biz, dışarıdan gelen misafirlerimizin de buraları görmesini istiyoruz ama onların da bizim çöp disiplinimize katılmasını arzu ediyoruz. Çünkü, çevreye atılan bir plastik belki binlerce yıl boyunca eritilemiyor, ortadan kalkmıyor. Bugünkü etkiliğimize yaklaşık 300 kişi katıldı." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, KOSGEB Müdürü Kadir Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.