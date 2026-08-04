Tunceli'de Orman Yangını Sürekleniyor - Son Dakika
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Tunceli'de Orman Yangını Sürekleniyor

Tunceli\'de Orman Yangını Sürekleniyor
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Tunceli'de Munzur Vadisi'nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın 2 hektar alanı etkiliyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk bölgesinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden yurttaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, yürütülen çalışmalar ve yangının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"YANGIN 2 HEKTARLIK ALANDA MİNİMİZE ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bölgedeki arazi şartları ve ekiplerin konuşlanması hakkında bilgi veren Vali Şefik Aygöl, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Munzur Vadisi'nin 27. kilometresindeyiz. Venk Köprüsü dediğimiz bölgedeyiz. Dün saat 16.46 itibarıyla 112'ye bir yangın ihbarı yapıldı. Daha sonra arkadaşlarımızın, ekiplerimizin müdahalesi başladı. Dünden beri alana müdahale ediyoruz. Alanımız 5 hektarlık bir alan ancak yangının olduğu bölge 2 hektarlık bir alanda, şu anda yangın devam ediyor. Çok minimize bir şekilde devam ediyor, rüzgar yok. Onun için etrafa çok sıçramasını beklemediğimiz bir durum mevcut."

"HELİKOPTER DESTEKLİ SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

Aygöl, gece boyunca ekiplerin teyakkuzda olduğunu ve havadan müdahale için adımların atıldığını belirterek, "Orman Bölge Müdürümüz ve Orman Genel Müdürümüzle temaslar kuruldu. Daha çok soğutmaya yönelik olarak helikopter takviyesi talep edildi, birazdan müdahaleler yapılacak. Allah'a çok şükür, arkadaşlarımız gece sabaha kadar nöbet şeklinde işi takip ettiler, ufak ufak müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

"MEŞE AĞAÇLARI YANMAYI ZORLAŞTIRIYOR, ÖRTÜ YANGINI ŞEKLİNDE İLERLİYOR"

Bölgenin orman yapısına ve yangının türüne dikkati çeken Vali Aygöl, "Bölgemizin hem Güneydoğu hem Doğu Anadolu'da en fazla ormanlık alana sahip bir bölge. Ancak bizim ormanımızın güzel bir özelliği var. Malumunuz ağaç çeşidi olarak meşe ağaçlarından oluşuyor. Meşe ağaçları da yanması en zor ağaç çeşidi olarak biliniyor. Bu, teknik olarak arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda ifade ettiğim bir husus. Şu ana kadar oluşan yanık yerleri de daha çok örtü yangını şeklinde oluştu. Bütün ekiplerimiz, şu anda 50'nin üzerinde personelimizle müdahale ediliyor" dedi.

"SARP ARAZİDE İNSAN GÜCÜYLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Karadan ulaşımın mümkün olmadığını ve müdahalenin güçlükle yürütüldüğünü aktaran Aygöl, "İnsan gücüyle müdahale ediyoruz. Ancak birazdan hava gücümüzle oraya müdahalelere başlayacağız yeniden. Burası piknik alanı değil. Burası karayla irtibatı olan bir alan olmadığı için arkadaşlarımızın ilk değerlendirmesi, özellikle şu an dağ sarımsağının toplandığı bir dönemdeyiz. Köylülerimizin, vatandaşımızın bu hususta o dağ sarımsağı ile ilgili olarak oraya çıktıklarını değerlendiriyoruz. Ama teknik incelememiz devam ediyor. Teknik incelemeden sonra net bir şekilde ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Orman Yangını Sürekleniyor - Son Dakika

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