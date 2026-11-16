Gülistan Doku dosyasında polis ifadesi: Baraj aramalarında aileden bilgi saklanması istenmiş - Son Dakika
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Gülistan Doku dosyasında polis ifadesi: Baraj aramalarında aileden bilgi saklanması istenmiş

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Gülistan Doku dosyasında polis ifadesi: Baraj aramalarında aileden bilgi saklanması istenmiş
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Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada ifadesi ortaya çıkan polis İsmail Erzen, barajdan çıkarılan malzemelerle ilgili aileye bilgi verilmemesinin istendiğini, sürecin valilikçe yönetildiğini söyledi. Avukat Ali Çimen'e göre 7'nci dalga operasyonda gözaltı sayısı en az 39'a ulaştı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın şüphelilerinden  Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen ifadesinde, barajda yürütülen "arama" çalışmalarını valiliğin koordine ettiğini ve kendilerine "Siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin" denildiğini bildirdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamadı.  

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, o dönem Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kolluk görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in ifadesi ortaya çıktı.

Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmada görev alan polis memuru İsmail Erzen, ifadesinde o dönem yaşanan arama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

VALİLİK KOORDİNE EDİYOR, AİLEYE BİLGİ VERMEYİN DENDİ

Erzen, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu belirterek, ilk olarak barajın altından çıkarılan malzemelerle ilgili ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat verildiğini anlattı.

Erzen, şu ifadeyi verdi:

"Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi. Aileye bu malzemeler bulunduktan bir hafta, on gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum. Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güveni azaldı. Geldiğimiz noktada da ortadadır. 'Aileye bilgi verilmeyecek, Valilik bu süreci yönetecek' şeklindeki talimatın kim tarafından verildiğini hatırlamıyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum."

GÖRÜNTÜLER MEDYAYA SIZINCA ŞUBE SORGULANDI

Erzen, ifadesinde kendisine anormal gelen ikinci hususun ise Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntülerinin medyaya yansıması olduğunu belirtti.

Köprü üzerinde söz konusu görüntülere ulaştıklarını ve görüntülerle ilgili tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettiklerini aktaran Erzen, görüntülerin kısa süre sonra medyada yayımlanmasının ardından şubedeki görevlilerin sorgulandığını söyledi.

Erzen, ifadesinde bu konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz köprü üzerinde Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü. Bu görüntülerin ne şekilde medyaya düştüğü konusunda şubedeki arkadaşlar sorgulanmıştı. Ben de 'Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız' diyerek Ertuğrul Arslan'a tepki göstermiştim."

7'NCİ DALGADA EN AZ 39 GÖZALTI

Öte yandan Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Çimen, 29 Ekim 2026'da başlatılan 7'nci dalga operasyonun devam ettiğini ve bugüne kadar en az 39 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerGülistan DokuAli Çimen3. SayfaTunceliAdliyeGüncelPolisSon Dakika

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