Tunceli\'de Yaban Keçisi Kurtarıldı

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TUNCELİ'de kayalıklardan düşüp, boynuzu ağaca takılan yaban keçisi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak tedaviye alındı.

Bakanlar Kurulu tarafından 1971'de 'Milli Park' ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanıyla, Türkiye'nin en zengin milli parkı ve vadisi arasında yer alıyor. Milli Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yaban keçileri, her yıl aralık ayından ocak ayının sonuna kadar süren çiftleşme döneminde yüksek kesimlerden vadi tabanlarına iniyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan Venk köprüsü mevkisinde bir yaban keçisi, çiftleşmek için vadiye indiği esnada düştü. Boynuzu ağaca takılan yaban keçisini görenler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sevk edildi. Keçinin suyun karşısında olduğunu tespit eden ekipler, bot desteği için AFAD'dan yardım talep etti. Ekipler, botlar yardımıyla Munzur Nehri'nin karşısına geçerek yaralı yaban keçisini kurtardı. Araç yardımıyla DKMP Şube Müdürlüğü'ne götürülen yaban keçisi, görevli veterinerler tarafından tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI